Hathras Stampede: Allahabad HC pede ao ex-DM e SSP que compareçam perante ele em 15 de janeiro

O Tribunal Superior de Allahabad ordenou recentemente que o ex-magistrado distrital (DM) e o superintendente sênior da polícia (SSP) do distrito de Hathras comparecessem pessoalmente ao tribunal em 15 de janeiro e explicassem por que não deveriam ser responsabilizados pela debandada que ocorreu em 15 de janeiro. 2 de julho de 2024, que deixou 121 mortos, incluindo 113 mulheres.

O juiz Shekhar Kumar Yadav, numa ordem emitida em 6 de janeiro, disse que tais incidentes foram resultado de arranjos inadequados feitos pelos organizadores.

“Isso também aconteceu no passado: os organizadores convocam pessoas inocentes e pobres em seu benefício. Acidentes ocorrem devido à falta de providências adequadas. Neste caso, 2,5 lakh pessoas se reuniram no local e havia apenas 50-51 policiais no local”, disse o juiz ao ouvir o pedido de fiança de Manju Devi, um dos seguidores do deus do homem, Suraj Pal. , que foi preso pela polícia dias após o incidente.

O tribunal expressou a necessidade de o distrito e a administração policial aprenderem lições com o incidente de Hathras e tomarem as providências adequadas para o próximo Maha Kumbh em Prayagraj, a fim de evitar tais contratempos.

O tribunal adiou a audiência em 15 de janeiro.