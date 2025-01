HC adia pedido de promotor público especial no caso de redução de evidências de Antony Raju

O Tribunal Superior de Kerala adiou na quinta-feira para 28 de janeiro a audiência sobre uma petição solicitando a nomeação de um promotor público especial para a condução de um processo criminal pendente no Tribunal Judicial de Nedumangad contra o MLA e o ex-ministro dos Transportes Antony Raju por causa de manipulação. de provas em um caso de tráfico de drogas em 1990.

Na sua petição, Anil K. Emmanuel, um jornalista, disse que era um caso apropriado nomear um procurador público especial, uma vez que o Tribunal Superior e o Supremo Tribunal observaram que a conduta por parte do Sr. confiança do público no sistema judicial e que a queixa era de tal gravidade que interferia nas funções judiciais e na administração da justiça.