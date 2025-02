HC deveria ter desencadeado pela primeira vez para decidir os pedidos que desafiam a emenda de 2019 à UAPA, diz o Supremo Tribunal da Corte

A Suprema Corte na terça -feira (5 de fevereiro de 2025) disse que os pedidos que contestam a emenda de 2019 na Lei de Atividades Ilegais (prevenção) (UAPA) que confere ao centro com “poderes discricionários, sem restrições e não ileso” para classificar uma pessoa Como um “terrorista” deve ser ouvido e decidido pela primeira vez pelo Tribunal Superior.

Um banco liderado pelo Presidente da Suprema Corte da Índia, Sanjiv Khanna, disse que o Tribunal Superior deve ter a primeira oportunidade de aplicar sua mente ao problema.

Os peticionários, incluindo o residente de Délhi, Sajal Swaster, pediram ao banco que, de preferência, Delhi, ouça os pedidos. O banco disse que carregaria seu pedido em 5 de fevereiro.

Os peticionários disseram que a lei alterada permitiu ao Estado invadir livremente os direitos fundamentais da dignidade, liberdade de expressão, dissidência e reputação.

Ele destacou como a lei alterada poderia ser usada para causar descrição a uma pessoa e, pior, roubar sua liberdade. A carga pesada para demonstrar que todas as máquinas de estado estão erradas na pessoa.

“A lei da emenda às atividades ilegais (prevenção), 2019, busca modificar substancialmente o capítulo VI da lei das atividades ilegais (prevenção), 1967, e a seção 35 e 36 lá. A nova seção 35 da lei da UAPA, 1967, capacita o governo central a classificar qualquer indivíduo como “terrorista” e adicionar o nome de uma pessoa no anexo 4 da lei “, o Sr. Awasthi havia sustentado.

A petição disse que o direito à reputação era uma parte intrínseca do direito fundamental à vida com dignidade nos termos do artigo 21 da Constituição, e rotulando um indivíduo como um “terrorista” mesmo antes do início do julgamento ou de qualquer aplicação da mente judicial sobre Ela, ela não fez isso, não fez. Equivale ao monitoramento do “procedimento estabelecido por lei”.