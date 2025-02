HC ordena às autoridades que completem o trabalho do canal Mullassery em três meses

O Tribunal Superior de Kerala ordenou às autoridades que concluíssem o trabalho de restauração do canal de MullaSerry dentro de três meses, para que o “Tribunal teria que convocar o coletor do distrito”.

O Tribunal estava considerando pedidos que procuraram medidas para lidar com as inundações em Kochi durante a estação chuvosa. Ele observou oralmente que as monções começariam em três meses e que o trabalho de restauração deve ser concluído antes disso. Por sua vez, o governo do estado disse que apresentaria uma decisão específica sobre o assunto para a próxima data de publicação.

O Tribunal também procurou detalhes sobre a eliminação de sedimentos que haviam criado um ‘Bund temporal’ no Periyar em Vaduthala, obstruindo o fluxo de água. Os peticionários apresentaram notícias que se referiram ao governo que refletia para a extração da terra do Bund para desenvolver o corredor ThuraVur-Paravur NH. Posteriormente, o tribunal envolveu o diretor do projeto da Autoridade Nacional de Rodovias da Índia (NHAI) na petição e adiou o assunto na próxima semana. O tribunal também sugeriu que o advogado da NHAI discutisse o problema com o estado.

Uma reunião presidida em janeiro pelo prefeito M. Anilkumar e que participou do coletor do distrito de umesh da NSK adotou um saldo da operação avançada, um projeto destinado a resolver o dilúvio na cidade de Kochi e emitiu um ultimato ao departamento para o departamento Irrigação para concluir o trabalho de restauração do canal de mulassary de junho.

O cronograma de obras até maio também foi aprovado na reunião, que expressou insatisfação com o atraso do departamento para concluir o processo de restauração, que estava em andamento nos últimos três anos. Além disso, uma diretiva foi emitida ao departamento para evitar mais atrasos.