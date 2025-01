HC pede ao Tribunal de Sessões que conclua o julgamento do caso Abhimanyu em nove meses

O Tribunal Superior de Kerala instruiu na sexta-feira o Tribunal de Sessões Chefe de Ernakulam a iniciar o julgamento do caso de assassinato de Abhimanyu e concluí-lo em nove meses.

O tribunal emitiu a directiva numa petição apresentada pela mãe de Abhimanyu solicitando uma directiva para agilizar o julgamento do caso.

O tribunal de sessões já havia informado o Tribunal Superior que levaria o caso para julgamento e o concluiria em nove meses, imediatamente após a conclusão do julgamento no caso de agressão do ator.

Abhimanyu, 21 anos, vindo de uma família tribal em Vattavada, em Idukki, foi esfaqueado por uma gangue supostamente envolvendo membros do campus voltado para os índios no Maharaja College, Ernakulam, em julho de 2018. O incidente foi consequência de uma disputa entre a SFI e a Campus Front. Ativistas pela colocação de cartazes na universidade.

Bhoopathy, a mãe de Abhimanyu, em sua petição apontou que o caso ainda estava em fase de audiência preliminar. Mesmo seis anos após o incidente, nenhuma acusação havia sido formulada contra o acusado. O facto de o caso não ter progredido, sem possibilidade de início de julgamento num futuro próximo, viola os princípios do sistema de justiça criminal, disse ele.