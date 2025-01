HCLTech anuncia 5.000 oportunidades de emprego adicionais em Hyderabad

O Ministro de TI e Indústrias, Sr. Sridhar Babu, com o CEO e Diretor Geral da HCLTech Global C. Vijayakumar em Davos, Suíça, na conferência do Fórum Econômico Mundial em 22 de janeiro de 2025. O secretário de TI também é visto, Jayesh Ranjan. | Crédito da foto: Arranjo Especial

A HCLTech, uma empresa líder global em tecnologia, está a expandir a sua presença global em Hyderabad com o lançamento de um novo centro tecnológico que proporcionaria mais 5.000 oportunidades de emprego.

O anúncio veio depois que o Ministro-Chefe A. Revanth Reddy e o Ministro de TI e Indústrias D. Sridhar Babu se reuniram com o CEO Global e Diretor Geral da HCLTech C. Vijayakumar no dia inaugural da Reunião Anual do Fórum Econômico Mundial em Davos. Suíça na segunda-feira (20 de janeiro de 2025).

O novo centro fornecerá soluções de ponta em nuvem, inteligência artificial e transformação digital para clientes globais em todos os setores, incluindo alta tecnologia, ciências biológicas e serviços financeiros. A instalação de 320.000 pés quadrados, que ficará localizada na cidade de alta tecnologia, abrigará 5.000 funcionários de TI. Ele vem com a Certificação Ouro do Indian Green Building Council, sublinhando o compromisso da HCLTech com práticas comerciais sustentáveis.

“Hyderabad, com sua infraestrutura de classe mundial e conjunto de talentos de alta qualidade, tem sido um local-chave na rede global da HCLTech. O novo centro trará recursos de ponta para nossa base global de clientes e contribuirá para o ecossistema tecnológico local”, disse C. Vijayakumar, CEO e CEO da HCLTech. Ele convidou o Ministro-Chefe e o Ministro de TI a inaugurar formalmente o novo centro de tecnologia no próximo mês.

Acolhendo com satisfação os planos de expansão da HCLTech, CM Reddy disse que o novo centro de tecnologia reafirma a atração contínua de Hyderabad pelas empresas globais de TI e consolida ainda mais sua posição como um centro de TI líder mundial.

Babu enfatizou que o governo estadual estava comprometido em fortalecer o ecossistema de tecnologia e inovação em Hyderabad, com foco especial em expandi-lo para cidades de nível 2 e 3 para promover empregos para os jovens locais e encorajou a HCLTech a considerar ativamente a abertura de um centro de TI em um segundo cidade em Telangana.

Ele garantiu total apoio para facilitar o crescimento contínuo da HCLTech no estado. A HCLTech está presente em Hyderabad desde 2007. Com a adição do novo centro, a sua presença abrangerá cinco centros em toda a cidade.