Hegesh promove a Baía de Guantánamo como ‘lugar perfeito’ para abrigar migrantes

O secretário de Defesa, Pete Hegesh, disse que a Baía de Guantánamo é o “lugar perfeito” para dominar os migrantes, depois que o presidente Trump assinou um memorando na quarta -feira que ordenou uma instalação para esse fim.

“A Baía de Guantánamo, Jesse, é um lugar perfeito”, disse Hegseth em entrevista sobre “Jesse Waters Reports”, da Fox News.

“Não amamos criminosos ilegais nos Estados Unidos, ou um minuto a mais do que precisam ser”, continuou ele. “Mova -os para a Baía de Guantánamo, onde podem ser mantidos com segurança até serem deportados para o local final, seu país de origem, onde são direcionados”.

O memorando que Trump assinou aborda o Departamento de Defesa e o Departamento de Segurança Nacional (DHS) para preparar um migrante de 30.000 pessoas na Baía de Guantánamo, uma instalação em Cuba que tem sido usada para abrigar prisioneiros militares, incluindo vários vários envolvidos em 9 /11 ataques.

Quando perguntado se a Baía de Guantánamo pode acomodar 30.000 pessoas, Hegseth disse: “Podemos absolutamente. E também podemos muito rapidamente.

Hegseth disse que serviu na Baía de Guantánamo e está familiarizado com as áreas que podem abrigar 30.000 migrantes. Ele também disse que a prisão militar “tem sido um lugar para os migrantes” e acrescentou: “De fato, nos anos 90, dezenas de milhares de migrantes haitianos e cubanos se organizaram como parte de uma crise”.

“Temos uma crise ainda maior em nossas mãos neste momento”, acrescentou Hegseth.

Desde que ele assumiu o cargo em 20 de janeiro, Trump assinou uma série de ordens executivas especificamente destinadas a tomar medidas energéticas contra a imigração. Ele declarou uma emergência nacional na fronteira sul, implantou ativos militares na fronteira, restaurou as políticas que limitam as estradas ao asilo e prendeu o programa de refugiados.

O governo Trump também aumentou as deportações, com a aplicação de imigração e alfândega (ICE) publicando atualizações periódicas sobre quantas prisões ele realiza no dia a dia. Mas as deportações rápidas levaram, em alguns casos, problemas sobre onde enviar pessoas que são eliminadas dos Estados Unidos, principalmente se certos países se recusarem a aceitar os migrantes.

“Para onde você os move?” Hegesh disse, referindo -se a migrantes que prendem no gelo. “Vou te dizer isso. Não estamos, ninguém estará esperando no Departamento de Defesa. Nós vamos nos curvar.

“Então, nos sentimos muito bem com esse plano”, acrescentou. “Sabemos que podemos executá -lo, e o Departamento de Defesa está preparado para fazer todo o possível. Simplesmente louvamos o DHS e o gelo pelo que eles fizeram, e estamos chegando a eles para garantir a proteção do povo americano.

