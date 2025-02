A grande história Hegesh se move para implementar a proibição de Trump às tropas transgêneros O secretário de Defesa Pete Hegesh direcionou os militares a Pausa integrando novos recrutas transgêneros e suspender os procedimentos médicos planejados destinados a tratar os membros atuais do serviço diagnosticados com disforia de gênero. © AP O movimento se reúne Uma ordem executivaassinado pelo presidente Trump que de fato, proibir a transmissão de serviço trans. “O departamento deve garantir que esteja construindo ‘uma força’ sem subgrupos definidos por algo diferente de habilidade ou adesão à missão. Os esforços para dividir nossas tropas na linha de identidade enfraquecem nossa força e nos tornam vulneráveis. Tais esforços Não deve ser tolerado ou acomodado“Hegseth escreveuEm um memorandoPara a liderança sênior do Pentágono, os comandantes dos comandos combatentes e a agência de defesa e os diretores de atividades de campo do Departamento de Defesa datada de sexta -feira e não foram relatados até agora. O memorando de uma página é o último passo para implementar a ordem de Trump, que proíbe pessoas trans para servir abertamente no exército, parte de um esforço mais amplo Lute com o que o governo descreveu como “loucura de gênero” no governo federal. A ordem de 27 de janeiro, intitulada “priorizando a excelência e a preparação militar”, afirma que “expressar uma falsa ‘identidade de gênero’ do sexo de um indivíduo não pode satisfazer o padrões rigorosos necessários para serviço militar “. “Efetivo imediatamenteTodos os novos acessos para pessoas com histórico de disforia de gênero são interrompidos e todos os procedimentos médicos imutáveis, programados ou planejados associados a afirmar ou facilitar uma transição de gênero para os membros do serviço Stop “, escreveu Hegseth. O Departamento de Justiça apresentou o memorando como parte de uma ação judicial Desafiando a ordem de Trump. Os demandantes nesse caso, seis membros do serviço transgênero do serviço ativo e duas pessoas que procuraram se alistar no Exército, haviam solicitado que o departamento os notificasse toda vez que o governo emitia orientações para implementar a ordem executiva. DOJ identificado Três notas adicionais Da Marinha, a Força Aérea e o Exército que ordenam os recrutadores que rejeitam os candidatos transgêneros e outro memorando de Hegseth datado de 31 de janeiro que indica que o Departamento de Defesa toma medidas para implementar a ordem. “Sexo biológico é Um recurso imutável“Hegseth escreveu no memorando de 31 de janeiro”. Duas demandas federais Argumentar que a ordem executiva de Trump impede que as tropas transgêneros de servirem inconstitucionais. Leia o relatório completo em thehill.com. Bem -vindo ao Hill Defesa e Segurança Nacional Boletim, eu sou Ellen Mitchell – Seu guia para os últimos desenvolvimentos no Pentágono, em Capitol Hill e além. Alguém lhe enviou este boletim informativo? Inscreva -se aqui.