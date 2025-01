Hegseth cortando os detalhes de segurança de Milley, os olhos o tiram da estrela

O Secretário de Defesa, Pete Hegesh, anunciará o término imediato dos detalhes de segurança pessoal e autorização de segurança para o ex -presidente do pessoal conjunto, o general aposentado do Exército de Mark Milley, vários mídia relatório.

O governo Trump também pretende degradar na aposentadoria. Hegesh deve ordenar o novo inspetor interino -geral do Pentágono para fazer um conselho de revisão para ver se há evidências suficientes para que o general de quatro estrelas seja despojado de uma estrela com base em suas ações para “minar a cadeia de comando” durante O primeiro mandato, vários altos funcionários do governo Ele disse à Fox NewsIsso primeiro informou sobre o plano.

Além disso, um segundo retrato de Milley será eliminado dentro do Pentágono na terça -feira à noite. Esse retrato está no corredor de Marshall do Exército no terceiro andar e homenageia o serviço de Milley como ex -chefe de pessoal do Exército. Seu primeiro retrato, que foi eliminado apenas algumas horas depois que o presidente Trump jurou seu segundo mandato em 20 de janeiro, representou seu tempo como presidente da equipe geral conjunta.

Dar os dois retratos de Milley significa que não haverá mais imagens dele dentro do Pentágono.

Os funcionários do Departamento de Defesa se recusaram a comentar as possíveis diretrizes, e a Casa Branca não respondeu a um pedido de comentários.

Trump e Milley tiveram um relacionamento amargo, começando no primeiro mandato de Trump, quando Milley pediu desculpas por acompanhar o país.

Mais tarde, nos últimos dias do primeiro mandato de Trump, Milley, segundo relatos, garantiu às autoridades chinesas que não haveria ameaça para a China sem o conhecimento de Trump no meio dos temores de instabilidade dentro da Casa Branca. O incidente enfureceu Trump a tal ponto que ele publicou no Social na verdade que Milley era “traiçoeiro”, o que sugere que eles o executem.

Desde então, Trump muitas vezes prometeu se vingar de seus inimigos, nomeando Milley frequentemente como um desses inimigos.

Mas Trump pode ser difícil de atingir Milley com acusações criminais, já que o general aposentado recebeu perdão preventivo emitido pelo ex -presidente Biden em 20 de janeiro, seu último dia no cargo.

Milley, que em público e em particular chamou de Trump Uninteligent e um “fascista ao núcleo”, atribuiu detalhes de segurança pessoal desde 2020, quando o Irã prometeu vingança pelo assassinato de drones ordenados por Trump do oficial militar Iraní Qasem Soleimani.

A eliminação dos detalhes de segurança de Milley segue a decisão de Trump na semana passada de encerrar os detalhes de segurança de proteção de seu ex -consultor de segurança nacional John Bolton, o ex -secretário de Estado Mike Pompeo e seu anexo Brian Hook.

Milley atuou como presidente dos Chefes Conjuntos de 2019 a 2023, sob Trump e Biden e Chefe do Gabinete do Exército de 2015 a 2019, sob o presidente Obama e Trump.

