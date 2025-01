Hegseth descreve as prioridades depois de jurado liderar o Pentágono

O secretário de Defesa, Pete Hegesh, que jurou no sábado, divulgou uma declaração que descreve suas principais prioridades para o Pentágono do presidente Trump.

“É privilégio de uma vida liderar os guerreiros do Departamento de Defesa, sob a liderança de nosso comandante -chefe Donald J. Trump”, disse Hegseth em um declaração para o exército. “Vamos colocar os Estados Unidos em primeiro lugar e nunca mais voltaremos”.

Hegesh prometeu promover a missão de Trump de alcançar a paz através da força de três maneiras: restaurar o espírito guerreiro, reconstruir o exército e restaurar a dissuasão.

“Tudo isso será feito com uma abordagem da letalidade, meritocracia, responsabilidade, padrões e preparação”, escreveu ele. “Cometi minha vida aos guerreiros e suas famílias. Assim como meus colegas soldados daram minhas costas ao campo de batalha, sei que sempre vou levantar você”.

“Nós servimos juntos em um momento perigoso. Nossos inimigos não descansarão ou desistirão. E nós não iremos”, continuou o veterano do Exército. “Estaremos no ombro para encarar a urgência deste momento”.

Hegesh foi confirmado pelo Senado na sexta -feira, depois que o vice -presidente Vance emitiu uma votação. Acredita -se que é apenas a segunda vez na história que um vice -presidente vota assim, depois que o ex -vice -presidente Pence quebrou o empate para confirmar o ex -secretário de Educação Betsy DeVos em 2017.

Três senadores republicanos, incluindo Lisa Murkowski (Alasca), Susan Collins (Maine) e Mitch McConnell (Ky.) Votaram “não”. Enquanto ele esperava que Murkowski e Collins votassem contra ele, o voto de McConnell surgiu como uma surpresa.

Trump se apressou em oferecer apoio ao seu candidato após a votação.

“Parabéns a Pete Hegseth. Ele fará uma grande secretária de defesa!” Triunfo escreveu Sexta -feira sobre a verdade social.

Hegseth, ex -apresentador da Fox News, enfrentou uma batalha difícil depois que Trump aproveitou a liderança do Departamento de Defesa, desde acusações de comportamento sexual inadequado a perguntas sobre um problema de consumo de álcool no passado. Sua indicação também foi abalada no início desta semana, quando os democratas revelaram que haviam obtido uma declaração para sua ex -irmã -na iluminação, acusando -o de ser fisicamente intimidador e frequentemente bêbado, mesmo de uniforme militar.

Apesar do crescente escrutínio, um questionamento ardente durante as audiências de confirmação e uma indicação que às vezes parecia condenada ao fracasso, Hegseth, 45, é agora o segundo chefe do pentágono mais jovem da história após o falecido Donald Rumsfeld, que, que serviu sob o ford e George W.

