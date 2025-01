Hegseth disse ao senador que pagou US$ 50 mil à mulher que o acusou de agressão sexual em 2017

Pete Hegseth, indicado pelo presidente Donald Trump para secretário de Defesa, pagou US$ 50 mil à mulher que o acusou de agressão sexual em 2017, de acordo com as respostas que deu a um senador durante seu processo de confirmação de que A Associação de Imprensa obteve.

As respostas foram fornecidas à senadora democrata de Massachusetts, Elizabeth Warren, em resposta a perguntas adicionais que ela fez ao Sr. Hegseth como parte do processo de verificação.

O advogado do Sr. Hegseth, Timothy Parlatore, recusou-se a comentar sobre o valor do dólar na quinta-feira (23 de janeiro de 2025). Hegseth disse à polícia na época que o encontro foi consensual e negou qualquer irregularidade. Ele disse aos senadores durante sua audiência de confirmação na semana passada que foi “falsamente acusado” no incidente de 2017 e se inocentou completamente.

A notícia do valor do pagamento chega no mesmo dia em que o Senado avançou a nomeação de Hegseth por meio de uma votação partidária. Dois republicanos, a senadora Lisa Murkowski do Alasca e a senadora Susan Collins do Maine, romperam com Trump e votaram na quinta-feira (23 de janeiro de 2025) contra Hegseth, que também enfrentou acusações de gastos excessivos do consumidor e abusivos. segunda esposa, o que ele nega.

A alegação mais grave veio da mulher que disse à polícia que Hegseth a agrediu sexualmente em um quarto de hotel na Califórnia em 2017, depois de pegar seu telefone, bloquear a porta e se recusar a deixá-la sair, de acordo com um relatório de pesquisa publicado em novembro. 2024.

O relatório não diz que a polícia considerou as alegações falsas. A polícia recomendou que o relatório do caso fosse enviado ao Ministério Público do Condado de Monterey para revisão.

A promotora distrital do condado de Monterey, Jeannine M. Pacioni, disse que seu escritório se recusou a apresentar acusações em janeiro de 2018 porque não tinha “nenhuma evidência além de qualquer dúvida razoável”.