Hegseth interrompida por manifestantes

O discurso principal do candidato ao secretário de Defesa, Pete Hegseth, foi repetidamente interrompido por vários manifestantes que foram rapidamente expulsos da sala de audiência após interromper seu processo de confirmação com gritos e choro.

A Polícia do Capitólio removeu pelo menos três manifestantes da sala, o que levou o presidente do Comitê de Serviços Armados do Senado, Roger Wicker (R-Miss.), a advertir com raiva a multidão.

“Você é um misógino! “Você é um fascista cristão”, gritou um homem idoso antes que a polícia o retirasse da sala.

Wicker agradeceu aos policiais por assumirem o controle.

“Quero agradecer às autoridades pela sua rápida reação a esse surto e afirmar que perturbações semelhantes serão tratadas da mesma forma”, disse Wicker.

Hegseth agradeceu a Wicker “por me apoiar figurativa e literalmente”.

Fonte