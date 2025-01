Heinrich se opõe ao agendamento rápido da audiência de confirmação de Burgum, alegando quebra de protocolo

O principal democrata no Comitê de Energia e Recursos Naturais do Senado diz que os republicanos agendaram a audiência de confirmação de Doug Burgum sem o seu consentimento, chamando-a de uma violação do protocolo do Senado.

O senador Martin Heinrich (DN.M.) disse que se opõe à audiência porque seu gabinete ainda não recebeu informações importantes de Burgum, a quem o presidente eleito Trump nomeará para liderar o Departamento do Interior.

As informações que faltam incluem o formulário de divulgação de Burgum, provas de que ele passou por uma verificação de antecedentes do FBI, autorização do escritório de ética do Departamento do Interior e respostas a um questionário padrão, de acordo com Heinrich.

O democrata acusou seu homólogo, o presidente do comitê Mike Lee (R-Utah), de agendar a audiência apesar das objeções do partido minoritário.

“Estou extremamente desapontado que o presidente Lee tenha agendado a primeira audiência de confirmação do Comitê de Energia e Recursos Naturais do Senado sobre minha objeção e antes que informações básicas fossem fornecidas ao Comitê”, disse Heinrich em um comunicado por escrito.

“Isto é uma violação do protocolo e do precedente estabelecido durante décadas pelos presidentes de ambos os partidos”, acrescentou.

O escritório de Lee emitiu um aviso de que a audiência de Burgum acontecerá na manhã de terça-feira.

O escritório não respondeu imediatamente ao pedido de comentários de The Hill. A equipe de transição de Trump não respondeu imediatamente a uma pergunta sobre por que o gabinete de Heinrich não recebeu as informações de Burgum.

Se Burgum for confirmado, ele será o principal funcionário do Departamento do Interior, que tem jurisdição sobre terras e águas federais, incluindo o potencial para desenvolver energia ali. Dos indicados de Trump, ele não é considerado particularmente controverso.

