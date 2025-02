Helicóptero caído, identificou dois motoristas que morreram em um acidente

Além do empresário de 42 anos Lorenzo Rovagnati, o CEO do grupo de mesmo nome, eles foram identificados à noite, duas outras vítimas de helicóptero que caíram por volta das 19:00 em Castelguelfo di Nedoneto (Parma). Estes são dois pilotos de Flavio Massa, 59 anos e Leonardo Italiano, 30 anos. O helicóptero, que foi destruído no impacto na Terra, foi o Westland AW109 Agusta.

O acidente é investigado pelo Comando Provincial de Carabinieri de Parma.

Aconteceu perto do castelo de Castelguelfo, uma propriedade medieval ao longo de Emilia, na vila de Nocheto, na província de Parma

Uma área de acidentes sob convulsões para relevos de ris



Esta área foi confiscada, onde ele correu por um helicóptero com três pessoas a bordo ontem, todas falecidas, em Castelguelf Duce. No campo, para relevos, Ris Parmy, especialistas em análises científicas.

A investigação para a reconstrução da dinâmica e as causas do acidente é realizada pelo comando provincial de Carabinieri, coordenado pelo promotor. No dia, também há um controle da Agência Nacional de Segurança de Flight, que lançou uma investigação de incidentes.

