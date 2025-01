O Aeroporto Nacional de Ronald Reagan interrompeu as operações devido a “aeronaves de emergência”

A aeronave regional operada pela filial da American Airlines colidiu na noite de quarta -feira com um helicóptero militar americano perto do Aeroporto Nacional de Ronald, Reagan Washington (DCA), o que levou a suspensão de todos os voos e grandes emergências.

A Administração Federal da Força Aérea (FAA) confirmou que a PSA Airlines Bombardier CRJ700, que atua como o Flight American Airlines Flight 5342, estava na abordagem da passarela para a Reagan National, quando colidiu com o helicóptero Sikorsky H-60 ​​às 21h. O voo começou em Wichit, Kansas.

O secretário da Casa Branca de Karolina Leavitt confirmou a colisão, dizendo que o presidente Donald Trump foi apresentado ao incidente.

“Tragicamente parece ter colidido com uma aeronave regional no aeroporto da DCA aqui em Washington, DC”, “” Leavitt disse à Fox News. Ela acrescentou que a administração de Trump “Pensamentos e orações” estavam com aqueles que estavam envolvidos e chamados ao público para seguir as instruções para a aplicação da lei.

Até agora, o número exato de indivíduos em cada aeronave e o número de vítimas permanecem incertos. O Bombardier CRJ700 geralmente fica entre 66 e 78 passageiros, com uma equipe padrão de dois pilotos e dois administradores. O helicóptero Sikorsky H-60 ​​geralmente usa uma equipe de três a quatro, incluindo pilotos e chefes de tripulação, e pode acomodar até 11 funcionários adicionais, dependendo de sua configuração.

DC Fire e EMS disseram anteriormente no X que uma “aeronave pequena” havia caído no rio Potomac, perto do aeroporto, e os bombeiros e outros funcionários de emergência responderam ao local. Direção Policial Metropolitana (MPD) também relatou “Acidente aéreo aparente” e confirmou que várias agências realizaram cirurgia para busca e resgate em Rijeka.

“Em Rijeka Potomac, após uma colisão de uma aeronave, várias agências de busca e resgate estão em andamento”, “ O MPD declarou no X. O departamento também explicou que seu próprio helicóptero não estava envolvido no incidente, mas ajudou nos esforços nas respostas.

O aeroporto anunciou que todos os tiros e pousos foram interrompidos por causa de “Uma aeronave urgente”. No entanto, o terminal permaneceu aberto aos passageiros.

As autoridades pedem ao público que evite a área a permitir que a equipe urgente cumpra suas funções sem obstáculos.

Detalhes a seguir