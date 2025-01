Hemant Soren transfere ₹ 1.415,44 crore para mais de 56,61 lakh mulheres sob o comando de Maiya Samman Yojana

O ministro-chefe de Jharkhand, Hemant Soren, transferiu na segunda-feira (6 de janeiro de 2024) 1.415,44 crore para 56,61 lakh mulheres em Jharkhand sob Maiya Samman Yojana, conforme prometido antes das eleições para a Assembleia.

O bloco da ÍNDIA liderado pelo governante Jharkhand Mukti Morcha (JMM) prometeu aumentar o valor de ₹ 1.000 para ₹ 2.500 para mulheres entre 18 e 50 anos de idade. Diz-se que este plano desempenhou um papel importante na vitória do bloco da ÍNDIA. que conquistou 56 das 81 cadeiras da Assembleia do estado. A parcela de ₹ 2.500 foi repassada aos beneficiários do mês de dezembro, enquanto a parcela de janeiro seria repassada ainda este mês.

Soren transferiu o valor para as contas dos beneficiários pressionando um botão em um programa estadual organizado no campo de treinamento de Khojatoli em Namkum, Ranchi.

‘Impulso transformador’

Ele disse que a transferência directa de 2.500 rupias mensais e 30.000 rupias anuais para as mulheres representava um impulso transformador para o rendimento familiar, especialmente nas zonas rurais onde a autonomia financeira das mulheres tem sido tradicionalmente muito limitada. Soren acrescentou que uma extensa investigação de estudos económicos globais mostrou que as transferências monetárias destinadas às mulheres levaram consistentemente a melhores resultados na saúde familiar, na educação e na nutrição.

“As mulheres tendem a investir uma proporção maior do seu rendimento no bem-estar familiar do que os homens. Ao exigir contas bancárias de mulheres para transferências, estamos a trazer milhões de mulheres para o sistema bancário formal pela primeira vez”, disse o Sr. Soren.

Ele manifestou satisfação pelo facto de o plano estar a ser discutido em toda a Índia e por outros Estados estarem a avançar no sentido da sua adopção.

Soren disse que as bênçãos e o respeito concedidos pelo povo de Jharkhand lhe deram nova energia e força. Sublinhou que se os homens e as mulheres não caminharem ombro a ombro, o Estado e o país não progredirão.

“As mulheres cuidam da casa e também do trabalho. Em tal situação, ninguém consegue compreender melhor a importância do dinheiro do que eles. É por isso que o nosso governo também confia às mulheres que dirigem a casa a responsabilidade de fazer avançar o Estado. Agora estão a ser feitos esforços para girar a roda da economia do Estado através das mulheres, porque metade da população terá um papel importante para colocar este Estado na categoria de Estados desenvolvidos”, afirmou.

Prosperidade econômica

Ele disse que o governo também visitará aldeias e áreas rurais de vez em quando e tentará saber quais atividades são realizadas pelas mulheres para a prosperidade económica.

O Sr. Soren disse que outros Estados estão se desenvolvendo devido aos recursos de Jharkhand, enquanto o povo de Jharkhand foi forçado a viver uma vida de privações.

“Problemas como o atraso, a pobreza, o desemprego, a exploração, a desnutrição e a migração continuam a ser o maior desafio para o desenvolvimento deste Estado. Aos olhos dos decisores políticos daqui, este Estado sempre esteve à margem. Mas agora isso não vai funcionar. Vamos libertar este Estado do atraso e da pobreza e colocá-lo na categoria de Estados líderes”, afirmou.

Ele afirmou que a atitude dos bancos em relação a Jharkhand não era muito boa. Ele alegou que o dinheiro que os pobres depositavam nos bancos era usado em outro lugar. Pediu aos bancos que mudassem a sua atitude de acordo com as necessidades do Estado e do seu povo.