Henry Cavill dá as boas-vindas ao primeiro filho de sua namorada Natalie Viscuso

Os fãs estão cheios de emoção quando Henry Cavill dá as boas-vindas ao seu primeiro criança com o seu noiva Natalie Viscuso. O casal, conhecido por seu relacionamento discreto, mas amoroso, anunciou sua gravidez no ano passado, deixando os fãs aguardando ansiosamente por esse momento.

Aqui está tudo o que sabemos sobre a chegada do primeiro filho de Henry Cavill e Natalie Viscuso.

Henry Cavill e Natalie Viscuso dão as boas-vindas ao primeiro filho juntos

Henry Cavill e Natalie Viscuso foram vistos recentemente passeando pela Gold Coast em Queensland, Austrália, com seu recém-nascido. O correio diário compartilhou imagens espontâneas do casal passeando, onde Viscuso empurrava o carrinho. Ela vestiu um vestido preto longo e esvoaçante combinado com um sarongue verde, enquanto Cavill optou por uma camisa branca casual de botão, calça jeans e sandálias bege.

O casal ainda não anunciou oficialmente a notícia, mas uma fonte disse Pessoas que deram as boas-vindas ao seu primeiro filho juntos. Até o momento, não revelaram a data de nascimento nem o sexo do bebê. Cavill está atualmente na Austrália filmando o filme live-action Voltron.

No ano passado, na estreia de The Ministry of Ungentlemanly Warfare, Cavill compartilhou que ele e Viscuso estavam esperando seu primeiro filho. O ator de Enola Holmes expressou seu entusiasmo dizendo: “Natalie e eu estamos muito entusiasmados. “Tenho certeza que você verá muito mais disso.” (através Acesse Hollywood)

No Dia dos Pais de 2023, Cavill provocou os fãs com um Instagram postar, pedindo conselhos para os pais. Ele escreveu: “Ah, sim… e feliz Dia dos Pais, pais. Acontece que em breve me juntarei às suas fileiras sagradas! Algum conselho?

Em meio à emoção de dar as boas-vindas ao primeiro filho, Cavill e Viscuso também estão alimentando rumores de noivado. Nas fotos do Daily Mail, Viscuso parece estar usando um deslumbrante anel de diamante com uma pedra oval e uma aliança de ouro na mão esquerda. No entanto, nem Cavill nem Viscuso comentaram as especulações, deixando os fãs na dúvida sobre o próximo grande anúncio.