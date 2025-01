Himachal CM aponta tendência preocupante das drogas sintéticas

O ministro-chefe de Himachal Pradesh, Sukhvinder Singh Sukhu, no sábado (11 de janeiro de 2025) destacou uma tendência preocupante para “drogas sintéticas”, mesmo quando seu homólogo do Punjab, Bhagwant Mann, buscou a intervenção do governo da União para fornecer assistência financeira ao Punjab para estabelecer um programa especial de narcóticos. e Substâncias Psicotrópicas (NDPS) para controlar a ameaça das drogas, salientando que o problema das drogas no Punjab afecta o equilíbrio socioeconómico.

Ambos os Ministros-Chefes discursaram virtualmente na conferência regional sobre ‘Tráfico de Drogas e Segurança Nacional’, presidida pelo Ministro do Interior da União, Amit Shah, em Nova Deli, organizada pelo Gabinete de Controlo de Narcóticos (NCB). A conferência centrou-se na abordagem do nexo entre o tráfico de droga e a segurança nacional, com especial atenção para oito estados do norte e territórios da União.

Sukhu disse que os casos de NDPS aumentaram 340% na última década, passando de aproximadamente 500 casos em 2012 para 2.200 casos em 2023. “Além disso, a percentagem de casos relacionados com heroína duplicou, passando de 29% em 2020 para 50%. . % em 2024. Observando que existe uma tendência preocupante para as drogas sintéticas, que não são apenas mais potentes e viciantes, mas também mais difíceis de controlar devido à sua composição química, o Sr. Sukhu enfatizou a necessidade de uma abordagem abrangente para lidar com a droga tráfico, especialmente nas áreas fronteiriças interestaduais, que se tornaram focos de atividades ilícitas.

O ministro-chefe do Punjab, Mann, instou o governo da União a fornecer assistência financeira única, ao longo de 10 anos, ao Estado para estabelecer tribunais especiais do NDPS e contratar promotores junto com outro pessoal de apoio de Rs 600 milhões. Disse que actualmente existem 35.000 casos NDPS pendentes para julgamento em sessão em 1 de Janeiro de 2025, acrescentando que ao ritmo actual de resolução, em média, são necessários sete anos para um tribunal de sessão concluir o julgamento dos casos pendentes. deixando de lado todos os novos. casos adicionados.

Mann disse que o problema das drogas no Punjab está a afectar o equilíbrio socioeconómico, levando a um aumento significativo da criminalidade, da violência doméstica e de problemas de saúde que afectam não só o Estado, mas o país como um todo. Ele disse que o negócio do tráfico de drogas em Punjab tem ligações com cartéis internacionais que contrabandeiam drogas do Paquistão, Afeganistão e outros países para o Estado.

O ministro-chefe de Haryana, Nayab Singh Saini, disse que o Estado fez progressos significativos na luta contra o tráfico de drogas. Ele disse que a taxa de condenação em casos ao abrigo da Lei NDPS aumentou de 48% em 2023 para 54% em 2024, reflectindo os esforços crescentes do Estado para combater os crimes relacionados com as drogas.