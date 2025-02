Himanta Questiona ‘Extensão’ das relações entre Gaurav Gogoi, sua esposa e Advisor Paquistani

O ministro principal de Assam, Himanta Biswa Sarma, continuou questionando os vínculos da esposa britânica do deputado do Congresso Gaurav Gogoi, Elizabeth Colburn, com o Paquistão, alegando no sábado (15 de fevereiro de 2025) que a “rede agora está emergindo muito mais significativa e profundamente enraizado do que se pensava inicialmente.

Ele compartilhou capturas de tela antigas em X por Ali Tauqeer Sheikh, consultor da Comissão de Planejamento do Paquistão e ex -colega da sra. Colburn, e disse que o relacionamento entre os Gogois e o cidadão paquistanesa parecia estar “profundamente enraizado”.

Sarma também atacou o vice de Jorhat sobre o assunto, exigindo respostas do Sr. Gogoi sobre as acusações de ligações do ISI “, levando os jovens à embaixada do Paquistão para lavar o cérebro e a radicalização, e a recusa em levar a cidadania indiana durante o último 12 anos “, referindo -se ao estado de nacionalidade da Sra. Colburn.

Ele também alegou que o Sr. Gogoi havia feito perguntas no Parlamento sobre questões sensíveis de defesa após seu casamento com o cidadão britânico, um cargo chamado líder da oposição como uma “falsa acusação”.

Em suas últimas posições, o Sr. Sarma compartilhou uma captura de tela de uma publicação sobre X de Sheikh em 2019, na qual ele comentou o problema de migrantes ilegais de Bangladesh para a Índia.

“Elizabeth Colburn sem um deputado honrado trabalhou com Ali Tauqeer Sheikh na organização líder no Paquistão, que operava sob o aparecimento de iniciativas de mudança climática”, escreveu Sarma, compartilhando a captura de tela.

Elizabeth Colburn, sem deputado honorável, trabalhou com Ali Tauqeer Sheikh na organização principal do Paquistão, que operava sob o aparecimento de iniciativas de mudança climática. Um exame mais detalhado de suas obras e artigos revela uma participação mais profunda e estratégica, particularmente em … pic.twitter.com/mmmmrnoiue – Biswa Sarma (@Himantabiswa) 15 de fevereiro de 2025

Ele disse que um “exame mais detalhado” das obras e artigos de Sheikh revela uma participação mais profunda e estratégica, principalmente em Assam.

“O escopo dessa rede agora está emergindo muito mais significativo e profundamente enraizado do que ele inicialmente pensava”, disse Sarma, enquanto rotulava o Ministério do Interior da União em sua posição.

O CM compartilhou outra posição do Sr. Sheikh de 2020, onde os elogios nacionais do Paquistão, o Sr. Gogoi e outros por levantar o problema dos distúrbios de Délhi no Parlamento.

Sarma disse: “Ali Sheikh, do Paquistão, do Paquistão, que é o colega e supervisor de Elizabeth Colburn compartilhou sua propaganda anti-Índia e também rotulou e incentivou o deputado honrado quando levantou os distúrbios de Delhi 2020 no parlamento. Sim, os relacionamentos parecem estar profundamente enraizados.

O BJP acusou quarta -feira (12 de fevereiro de 2025) à esposa de Gogoi de ter vínculos com o Paquistão e o ISI, uma posição rejeitada pelo líder em anexo do Congresso no Lok Sabha como “rindo e divertido”.