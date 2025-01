História de ‘capa’: Os esgotos da Chennai Corporation passam por uma reforma criativa

Móveis quebrados, galhos de árvores e itens de plástico começaram a servir como tampas de esgotos pluviais, já que muitos estão parcialmente quebrados, de acordo com reclamações de moradores de toda a cidade.

Subbulakshmi, 52 anos, afirmou que durante mais de uma semana, dois bueiros em Nandanam, um ao longo de uma calçada perto de um parque CMWSSB e outro fora de um complexo de apartamentos, foram encontrados quebrados e bloqueados com móveis antigos de madeira, como caixas, galhos ou tijolos.

Drenos pluviais e bueiros no lado norte da Perambur High Road estão gravemente danificados, mas são cobertos apenas com lajes de concreto em vez de portas de esgoto, disse Raghukumar Choodamani do Fórum de Desenvolvimento do Bairro de Perambur. “Quando trabalhadores não qualificados tentam abrir esgotos para remover lodo dos drenos, as tampas são quebradas, mas não são substituídas adequadamente, como nas ruas Venkatraman, Patel Road, Srinivasan Street, Kumarasami Street, Anandavelu Street e Gurumurthy Garden School Road. O CCG deve mobilizar mão-de-obra qualificada e maquinaria para gerir esta infra-estrutura”, sugeriu.

O problema foi relatado em diversas outras áreas, como em EVP Sapthagiri Nagar, em Valasaravakkam, perto de uma escola, onde um bueiro de drenagem de águas pluviais foi coberto com lajes de concreto. Também houve reclamações na Chamiers Road, em frente ao posto de gasolina, e na Samayapuram 5th Cross Street, em Karambakkam.

Quando questionado sobre isso, um alto funcionário da Corporação disse: “Há lançamento ilegal de esgoto que libera gases como enxofre e metano que corroem o aço e o concreto das tampas dos bueiros. Os materiais sempre foram licitados especificando materiais adequados apenas para sistemas comuns de águas pluviais, uma vez que o uso de materiais resistentes à erosão química é mais caro. Idealmente, tampas de bueiros adicionais deveriam estar nas mãos de engenheiros ou autoridades locais, que deveriam substituir as danificadas durante as inspeções de rotina.”

A questão dos esgotos danificados em Chennai foi inicialmente abordada em Agosto de 2024, quando a Greater Chennai Corporation (GCC) anunciou planos para avaliar o estado dos esgotos em todas as 15 zonas.

O alto funcionário afirmou que há 1,6 lakh de bueiros de drenagem subterrânea (UGD) mantidos pelo Conselho Metropolitano de Abastecimento de Água e Esgoto de Chennai (CMWSSB), enquanto o CCG supervisiona cerca de 3 lakh de bueiros.

Acrescentou que o mapeamento destes esgotos está em curso e uma vez concluído será estabelecido um registo online para monitorizá-los, facilitando a sua substituição em casos de danos ou roubos.