História de extorsão, Dudung torna-se vítima de brutal perseguição de grupo

Bandung, VIVA – A Polícia de Bandung conseguiu prender cinco dos nove autores do caso de abuso realizado em conjunto na área Cimenyan, Regência de Bandung. Este trágico incidente aconteceu com um homem chamado Dudung enquanto ele aproveitava a véspera de Ano Novo com sua família na quarta-feira, 1º de janeiro de 2024, de manhã cedo.

Os cinco autores detidos foram A (57), RK (21), RR (35), H (22) e K (15). O Comissário Chefe da Polícia de Bandung, Kusworo Wibowo, explicou que o incidente começou quando a vítima voltava de uma área de resort nas montanhas depois de testemunhar a atmosfera do Ano Novo.

“A vítima descobriu que seus amigos estavam sendo chantageados por um grupo de pessoas. Quando a vítima tentou gravar o incidente usando seu celular, os perpetradores se sentiram ofendidos e imediatamente recorreram à violência”, disse Kusworo em entrevista coletiva em Bandung. Sede da Polícia, sexta-feira, 10 de janeiro de 2024.

 Polícia de Bandung liberta cinco suspeitos de torturar e ferir moradores

A violência começou quando um dos agressores empurrou a vítima, seguido de espancamento e arrasto. Ironicamente, este ato brutal ocorreu na frente dos filhos e da esposa da vítima. Após cometerem o abuso, os perpetradores abandonaram imediatamente o local. A vítima, que sofreu ferimentos, denunciou o incidente à polícia cimeniana.

Imagens de vídeo feitas pela vítima antes do abuso se tornaram virais nas redes sociais, fazendo com que os perpetradores fugissem para diversas áreas, incluindo Sumedang e Subang.

Após intensas investigações, cinco dos nove suspeitos foram presos e quatro deles foram apresentados em entrevista coletiva. “Os outros quatro perpetradores ainda estão sendo perseguidos e estão incluídos na lista de procurados (DPO)”, explicou Kusworo.

Os perpetradores foram acusados, nos termos do artigo 170.º do Código Penal, de actos de violência cometidos conjuntamente contra outras pessoas. A pena máxima que pode ser imposta é de prisão de 5 anos e 6 meses. (Suhendar/tvOne/Bandung)