Hizbullah Ultimatum Israel levanta o pé da terra do Líbano pelo menos 18 de fevereiro

Líbano, vivo – O chefe do grupo armado libanês, Hizbullah, disse que no domingo, 16 de fevereiro de 2025, as tropas israelenses tiveram que desistir completamente da região do Líbano. Eles pediram ao país liderado pelo primeiro -ministro Benjamin Netanyahu para deixar o Líbano o mais tardar em 18 de fevereiro de 2025.

Leia também: As críticas de Trump que querem dominar Gaza, HNW: deve ser rejeitado, é a transferência do problema para ajudar Israel!

“Não há razão para manter a presença militar (Israel) em qualquer posição no sul do Líbano”, disse Naim Qassem, secretário geral do Hizbullah.

Com base no Alto El Fuego, realizado por Washington em novembro, as forças israelenses receberam 60 dias para se retirar do sul do Líbano. Este é um lugar onde eles lançam um ataque terrestre contra os combatentes de Hizbullah com o apoio do Irã desde o início de outubro.

Leia também: Israel ameaça o Hamas: se você não liberar reféns, tanques e escavadeiras estão prontos para entrar em Gaza novamente

O prazo se estende até 18 de fevereiro. Mas o exército israelense solicitou que suas tropas permanecessem em cinco posições no sul do Líbano.

“Israel deve desistir completamente em 18 de fevereiro, não há razão, não há cinco publicações ou outros detalhes, este é o acordo”, disse Qassem.

Leia também: Ele dirige com sucesso a missão de paz no mar do Líbano, Kri Diponegoro-365 KRI War Ships em uma série de prêmios

Ele também disse que cada presença militar israelense em terras libanesas após 18 de fevereiro seria considerada forças ocupadas.

“Todo mundo sabe como a ocupação é tratada”, disse Qassem, sem ameaçar explicitamente que seu grupo continuasse o ataque contra Israel.

Locutor público israelense, PODEEle disse na semana passada que os Estados Unidos permitiram a presença de forças israelenses de longo prazo no sul do Líbano.

Durante os discursos de Qassem, pelo menos três ataques aéreos israelenses atingiram o vale de Bekaa no leste do Líbano. O exército israelense disse que seu partido fez um ataque depois de identificar as atividades do Hizbullah em um local contendo foguete e outras armas.

Qassem também pediu ao governo libanês que reconsidera sua proibição de vôos iranianos que desembarcaram em Beirute.

Sabe -se que a autoridade libanesa proíbe o voo de desembarcar até 18 de fevereiro, após a acusação de Israel de que Teerã usa aviões civis para contrabandear dinheiro para Beirute para armar o Hizbullah.

A decisão causou dezenas de cidadãos libaneses descuidados no Irã, onde fizeram peregrinos religiosos com planos de retornar pela água do Irã. O Líbano também enviou dois de seus próprios aviões para buscá -los, mas o Irã os proibiu de pousar em Teerã.

Hizbullah organizou protestos fora do aeroporto de Beirute no sábado, onde seus apoiadores foram pulverizados com gás lacrimogêneo por tropas libanesas.

Qassem descreveu a proibição libanesa em aeronaves iranianas como “implementando ordens israelenses”.

“Deixe o avião pousar e veja o que Israel fará”, concluiu.