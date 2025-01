HMPV na Índia: criança de nove meses testa positivo para vírus em Gujarat; casos aumentam para quatro no estado

Gujarat relatou seu quarto caso de metapneumovírus humano (HMPV), com uma criança de nove meses contraindo o vírus. Arquivo | Crédito da foto: PTI

Gujarat relatou seu quarto caso de metapneumovírus humano (HMPV), com uma criança de nove meses contraindo a infecção em Ahmedabad, disseram autoridades no sábado (11 de janeiro de 2024). Todos os casos foram relatados em menos de uma semana.

O bebê deu entrada em um hospital particular da cidade no dia 6 de janeiro com resfriado, tosse e dificuldade para respirar. Ele não tem histórico de viagens ao exterior ou de outro tipo, disse a Corporação Municipal de Ahmedabad.

Na sexta-feira (10 de janeiro de 2024), foi confirmado que um menino de oito anos do distrito de Sabarkantha estava infectado com HMPV, tornando-se o terceiro caso no estado.

Há dois dias, um homem de 80 anos testou positivo para a infecção viral em Ahmedabad. O paciente, que sofria de asma, está atualmente em tratamento em um hospital privado.

Gujarat registrou seu primeiro caso de HMPV em 6 de janeiro, quando foi descoberto que uma criança de dois meses do Rajastão sofria da doença viral, que apresenta sintomas como febre, congestão nasal, coriza e tosse. Ele recebeu alta após ser tratado em um hospital.

Com a infecção do bebê, o Estado registrou quatro casos de HMPV desde o dia 6 de janeiro. O HMPV, descoberto em 2001, pertence à família Paramyxoviridae. Está intimamente relacionado ao vírus sincicial respiratório. Ele se espalha através de gotículas respiratórias ao tossir ou espirrar, bem como ao tocar em superfícies contaminadas ou entrar em contato direto com pessoas infectadas.