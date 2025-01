Hoje as horas do Apocalypse estão sendo executadas às 16:00

Atualização é esperada hoje Dell ‘RelógiosIsto Desde 1947, uma pontuação de pontuação O distância Mínimo De um desastre global: O relógio que vem Atualizado a cada ano Deu Um boletim de cientistas atômicosOrganização de físicos atômicos fundada em 1945 Albert Einstein, é Desde 2023, ele ficou em 90 segundos à meia -noiteQuando o último avança, enquanto no ano passado decidiu confirmar a mesma “hora”.

Nell ‘Anno a estréia do relógio quando as mãos foram reparadas 7 minutos à meia -noiteO maior perigo veio armas nucleares e de correr para arsenal no local entre os Estados Unidos e a União Soviética, enquanto 2024 A física indicou entre os principais motivos de preocupação Guerra na Ucrânia e Gazail mudança climática E grande Aceleração da tecnologia fundado sobre inteligência artificial.

Mas está muito longe, rEcord del 1991Quando fINE Fria Guerra e assinatura do acordo de redução de armas nucleares feito voltar l“Agora, a 17 minutos da meia -noite. Até agora, os físicos decidiram em 25 horas de apocalipse: entre eles, Apenas 8 vezes O mãos sim, eles estão removido da meia -noite.

Última data de volta 2010Pouco antes do início do ano, durante a conferência da ONU sobre mudanças climáticas em Copenhague, os países industrializados e em desenvolvimento concordaram em assumir a responsabilidade pelas emissões de gases de efeito estufa e limitar um aumento na temperatura global, enquanto a Rússia e os Estados Unidos planejaram reduzir ainda mais para mais para Redução para redução adicional para redução adicional de arsenais nucleares. Isso fez com que as mãos voltassem por 1 minuto, dos 5 minutos fundados em 2007. As horas depois saíram novamente Avançar em 2012 Está cada vez mais se aproximar da humanidade a um desastre planetário de até 90 segundos especificado em 2023.

