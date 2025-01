Homa no templo de Tamil Nadu é para minha proteção e paz de espírito: DK Shivakumar

O vice-ministro-chefe DK Shivakumar disse que o homa num templo em Tamil Nadu foi para sua própria proteção e paz de espírito.

Falando aos repórteres depois de oferecer orações no templo do Senhor Venkateshwara em Malleswaram, em Bengaluru, em 10 de janeiro, por ocasião do Vaikunta Ekadasi, ele disse: “Sou uma pessoa que oferece pooja diariamente e realiza homa regularmente. eu tenho isso homa feito para minha própria paz de espírito e proteção.” Eu estava respondendo a uma pergunta sobre o homa Ele fez isso num templo em Tamil Nadu.

“Acredito firmemente no Todo-Poderoso. Eu sigo rituais e não há nada de especial nisso. Não saio de casa sem orar a Deus. “É natural ter devoção e amor pela força na qual tenho tanta fé”, disse ele.

Quando questionado sobre a afirmação do Ministro da União HD Kumaraswamy de que homa era destruir seus inimigos, ele disse: “Rezo a Deus todos os dias para me dar boas notícias. Peço também a Deus que me proteja daqueles que me desejam mal. Não há nada de secreto nisso.”

“Vocês (a mídia) também continuam me dando muitos problemas. Também orei por proteção da mídia”, brincou.

Saudando o povo de Karnataka por ocasião do Vaikunta Ekadashi, ele disse: “Rezo a Deus pela prosperidade para todos. O Dharma protege aqueles que o protegem. Que Deus abençoe a todos vocês.”