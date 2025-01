Homem admite atear fogo em prédio residencial do escritório do representante de Wisconsin por causa da proibição do TikTok

Homem admite atear fogo em prédio residencial do escritório do representante de...

Um homem admitiu ter ateado fogo a um prédio que abrigava um membro da Câmara do escritório de Wisconsin por causa de “conversas recentes sobre a proibição do TikTok”. segundo a polícia local.

O homem de 19 anos foi capturado no domingo pela polícia de Fond Du Lac, disse o departamento em uma postagem no Facebook que observou que o homem é suspeito do incêndio em um prédio “que tem escritórios alugados ao deputado norte-americano Glenn Grothman”. . “

“Estamos aliviados porque ninguém ficou ferido e o escritório estava desocupado no momento do incêndio. Atos de violência, sob qualquer forma, não são tolerados e continuamos comprometidos em proteger a segurança e o bem-estar de nossa comunidade”, disse o chefe do Departamento de Polícia, Aaron Goldstein, em comunicado publicado no post.

“Estou grato pela rápida resposta dos nossos agentes para ajudar a apagar o incêndio e também para localizar o suspeito deste incêndio criminoso”, acrescentou.

O departamento de polícia também disse em seu post que seus policiais na manhã de domingo “responderam a um possível incêndio na estrutura” do prédio que abriga o escritório de Grothman. O suspeito de incêndio foi encontrado perto do prédio por policiais e disse que iniciou o incêndio por causa de “conversas recentes sobre a proibição do TikTok”.

Uma lei entrou em vigor no domingo exigindo que a controladora da TikTok, ByteDance, com sede na China, se livrasse do aplicativo ou corresse o risco de ser banido nos EUA. Em preparação para a proibição, o aplicativo cortou o acesso dos EUA à plataforma no sábado, pouco antes da meia-noite.

“Foi aprovada uma lei que proíbe o TikTok nos EUA. Infelizmente, isso significa que você não pode usar o TikTok por enquanto”, dizia uma mensagem quando usuários americanos abriram o aplicativo.

No entanto, no domingo, o TikTok disse que estava “em processo” de restauração do serviço nos EUA, apenas cerca de 12 horas depois de cortar o acesso aos usuários norte-americanos.

“De acordo com nossos provedores de serviços, o TikTok está em processo de restauração do serviço”, disse o TikTok em comunicado publicado na plataforma social X.

“Agradecemos ao presidente Trump por fornecer a clareza e garantia necessárias aos nossos prestadores de serviços de que não enfrentarão sanções ao levar o TikTok a mais de 170 milhões de americanos e permitir que mais de 7 milhões de pequenas empresas prosperem”, continuou ele.

