Homem de 73 anos morre após cair de maca, quatro investigados em Taranto

Três médicos e uma enfermeira do Hospital San Pio de Castellaneta estão sendo investigados pelo Ministério Público de Taranto pela morte de um paciente de 73 anos, originário de Massafra, que nos últimos dias ele cairia acidentalmente da maca. Segundo denúncia da família, o homem estava prestes a ser liberado e aguardava que o filho o levasse para casa. A informação foi trazida por alguns meios de comunicação locais.

Os factos, tanto quanto sabemos, remontam a 15 de Janeiro. O homem de 73 anos aparentemente foi ao hospital por motivo de doença, mas teve alta após exames. Porém, antes de seu filho chegar, ele caiu da maca e sofreu ferimentos fatais.

Os familiares da vítima, auxiliados pelos advogados Rosalba Balestra e Fabio Chiecchia, prestaram queixa à polícia. A procuradora estadual Rosalba Lopalco ordenou a autópsia do corpo do homem de 73 anos, com aviso de busca aos suspeitos, que poderão então nomear seus consultores. Presume-se o crime de negligência médica e omissão de custódia.

