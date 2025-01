Homem do Missouri que bateu o U-Haul perto da Casa Branca é condenado a 8 anos de prisão

Homem do Missouri que bateu o U-Haul perto da Casa Branca é...

Um homem do Missouri que bateu um U-Haul alugado contra barreiras de segurança perto da Casa Branca em 2023 foi condenado na quinta-feira a oito anos de prisão, mostram documentos judiciais.

Sai Varshith Kandula bateu o caminhão alugado perto da Praça Lafayette, perto da Casa Branca, no final de maio de 2023. Ele então saiu do veículo e puxou uma bandeira vermelha e branca com uma suástica nazista antes de o policial saltar, segundo os promotores.

Promotores ditado que Kandula queria “destruir” o governo americano.

“O plano para executar isto era realizar um ataque à Casa Branca, reconhecendo que o presidente morreria no processo. “Ele queria eliminar o processo democrático nos Estados Unidos e substituir o governo por uma ditadura de estilo nazi”, escreveram funcionários do governo, acrescentando que Kandula “elogiou especificamente Adolf Hitler”.

Além de ter sido condenado a oito anos de prisão, o juiz distrital Dabney Friedrich condenou Kandula a três anos de liberdade supervisionada e obrigou-o a pagar quase 57 mil dólares em restituição e uma avaliação especial de 100 dólares.

O advogado de defesa de Kandula, Scott Rosenblum, escreveu que seu cliente tem esquizofrenia e foi diagnosticado por dois profissionais médicos diferentes.

“Nenhum dos especialistas definiu uma data de início. Mas ambos suspeitam que os primeiros sintomas apareceram durante os primeiros anos do ensino médio de Sai”, escreveu Rosenblum. “Ambos também acreditam que a doença dele levou diretamente ao crime.”

Ele planejou o ataque durante meses. Ele voou em um voo comercial de St. Louis, Missouri, para Washington em 22 de maio, mesmo dia do incidente, que ocorreu por volta das 21h35, horário local, segundo os promotores. A queda do caminhão, que foi alugado na Virgínia, custou ao Serviço Nacional de Parques US$ 4.322 em danos.

As autoridades da época disseram que nenhuma arma ou explosivo foi encontrada com o suspeito, nem houve feridos.

