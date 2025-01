Homem espancado e pisoteado enquanto comprava comida em Warteg Tangerang

Tangerang, AO VIVO – Um homem com as iniciais ATP foi espancado por várias pessoas em Jalan Padjajaran, Jati Uwung, cidade de Tangerang. Devido a este incidente, a vítima sofreu ferimentos porque o autor do espancamento pisou-lhe na cabeça e deu-lhe um pontapé no cóccix.

O chefe de Relações Públicas da Polícia Metro Jaya, Kombes Ade Ary Syam Indradi, explicou que o espancamento ocorreu na quinta-feira, 2 de janeiro de 2025. Nessa altura, disse ele, a vítima despediu-se dos pais para comprar comida numa barraca. de comida.

“No início do incidente, segundo relato do jornalista, como pai da vítima, ele inicialmente se despediu e queria comprar comida em uma barraca de comida”, disse Ade Ary aos repórteres, domingo, 5 de janeiro de 2025.



A vítima então encontrou os perpetradores com as iniciais A e F e várias outras pessoas. A vítima foi então espancada pelos agressores. Ade Ary disse que a vítima teve a cabeça pisada e pedras foram atiradas contra ela.

Ade Ary disse que a vítima levou dois socos e chutes nas pernas. Os perpetradores também atacaram o cóccix e a cabeça da vítima.

“Ao sair de casa, a vítima encontrou-se com os arguidos A e FC, que a perseguiram até ao local do crime. Os arguidos espancaram juntos a vítima, deram-lhe dois pontapés nas pernas, bateram-lhe nas costas”, atiraram-lhe cascalho na cabeça e chutou a cauda dele e pisou na cabeça da vítima mais de uma vez”, disse ele.

“(O agressor) bateu no plexo solar, bateu na nuca com uma vassoura, bateu nas costas, deu um chute na cintura, deu um chute nas costas e ameaçou atirar pedras na vítima”, explicou.

Ainda não se sabe o que aconteceu com a surra. Atualmente, a vítima apresentou um relatório à Polícia Metropolitana da cidade de Tangerang.

“Devido a este incidente, a vítima sentiu tonturas, febre alta e até vômitos e foi tratada durante a noite no Hospital Tangerang Regency. O repórter, como pai da vítima, foi à Polícia Metropolitana da cidade de Tangerang para fazer um boletim de ocorrência”, disse ele.