Homem Geger encontrado morto em Bajaj em Cempaka Putih

Jacarta – Moradores de Cempaka Putih, no centro de Jacarta, ficaram chocados com a descoberta do corpo de um homem em um Bajaj. A descoberta ocorreu esta tarde, por volta das 16h30.

Leia também: Um menino de 5 anos morre horrivelmente enrolado em um sarongue em frente a uma loja em South Tambun

Os moradores se reuniram imediatamente quando descobriram que um homem havia sido encontrado morto no Bajaj azul. Eles testemunharam a descoberta do corpo. A polícia também confirmou que o corpo do homem foi encontrado no autoriquixá.

“Sim, é verdade (um homem foi encontrado morto em Bajaj)”, disse o chefe de polícia de Cemaka Putih, comissário de polícia Sulistyo Yudo Pangestu, domingo, 12 de janeiro de 2025.

Leia também: Oficialmente, a polícia diz que os bebês que morreram no Hospital Islâmico de Jacarta não eram intercambiáveis

 Ilustração de um saco para cadáveres.

A descoberta do corpo foi justamente na Jalan Cempaka Putih Barat número 26. Após investigação, o nome do homem era Gunawan. O interessado é o motorista do Bajaj. Quando ela foi encontrada, a vítima vestia uma camiseta vermelha e calça preta.

Leia também: Estudante do ensino médio desaparecido há dois dias é encontrado morto em um saco em uma plantação de dendê em Sergai

Ainda não se sabe o que causou a morte da vítima. Então Sulistyo admitiu que não poderia dizer mais nada. Ele disse que o corpo da vítima foi levado às pressas para o Hospital Cipto Manungkusumo (RSCM). Isto é para descobrir a causa da morte.

“(A causa da morte) ainda está sendo investigada”, disse ele.