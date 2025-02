Homem morto em um ataque de elefante selvagem em Noolpuzha em Kerala Wayanad

Um homem de 45 anos foi pisoteado até a morte por um elefante selvagem em Noobuzha, no distrito de Kerala Wayanad, na segunda -feira (10 de fevereiro de 2025) à noite. O falecido foi identificado como Kappad Unnathil Manu. O incidente ocorreu quando ele voltou para casa depois de comprar comestível.

Seu corpo foi descoberto em um campo de arroz próximo na terça -feira de manhã. Segundo relatos, sua esposa está desaparecida.

Enquanto isso, os moradores estão protestando contra o incidente e impedem que os funcionários do Departamento de Florestas movam o corpo. A polícia foi destacada para pacificar a multidão agitada, que exige a presença do coletor do distrito em cena.

Demandas de cercas

KM Sindhu, membro do Panchayat Grama local, disse aos jornalistas que os moradores exigiram repetidamente cerca na área para se proteger de ataques de animais selvagens.

Noolpuzha é um pannchayat de grama que faz fronteira com Wayanad e Karnataka. Segundo relatos, o incidente fatal ocorreu na floresta adjacente frequentada por elefantes selvagens.