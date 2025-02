Homem muçulmano que queria se casar com um golpe hindu por membros da direita na corte de Bhopal

Os membros de uma roupa hindu de direita na sexta -feira (8 de fevereiro de 2025) atingiram um homem muçulmano que havia chegado a um tribunal de Bhopal por papelada para seu casamento com uma mulher hindu.

Segundo a polícia, o incidente ocorreu à tarde, quando o homem, cerca de 20 anos, um morador da vila de Narsinghpur, no distrito de Narmadapuram, e a mulher de 19 anos, que vem de Pipariya no mesmo distrito, Ele chegou ao tribunal conhece um advogado para documentação do casamento.

Um suposto vídeo do incidente se tornou viral na internet, onde você pode ver alguns homens batendo e chutando um homem que havia caído no chão nas instalações da corte.

Conversando com O hinduO Comissário Assistente de Polícia (ACP), deputado Nagar, Akshay Choudhary, no entanto, disse que o homem queria “virar” a mulher para sua fé. “A mulher nos disse que ela e o homem eram amigos por cerca de quatro a cinco meses e que haviam escapado para se casar. Ele pertence à sua cidade vizinha. A menina também disse que a estava emprestando dizendo que se casará se ela se tornasse ”, disse Choudhary, acrescentou que as duas famílias haviam sido chamadas de Bhopal.

“A família da mulher chegou e o irmão do homem também chegará em breve. Vamos registrar suas declarações e agir de acordo ”, disse ele.

Outro policial local, que não queria ser nomeado, disse que os homens que agrediam o muçulmano eram membros do sânscrito Bachao Manch.