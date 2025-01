Homem pede desculpas por fazer comentários depreciativos sobre a história e tradições de Assam

Um homem que fez comentários depreciativos sobre a história e tradições de Assam nas redes sociais pediu desculpas no sábado (11 de janeiro de 2025), alegando que sua intenção não era machucar ninguém.

A polícia já abriu um processo contra Abhishek Kar por causa de um vídeo em um canal do YouTube por seus comentários depreciativos e disseminação de desinformação, disse um policial sênior, acrescentando que uma investigação já foi iniciada.

No sábado, Kar pediu desculpas e afirmou que sua intenção não era machucar ninguém. Kar, que se identifica como “trader, investidor e mentor” na descrição do seu canal no YouTube, garantiu que no futuro irá confirmar “informações secundárias” antes de as tornar públicas.

Kar atraiu a ira do governo de Assam por seus comentários feitos em um podcast.

“Está em circulação um vídeo de um canal do YouTube, chamado Riya Upreti, onde um indivíduo chamado Abhishek Kar é visto fazendo comentários inaceitáveis ​​sobre a história e as tradições de Assam. Escritório. (CMO) postou no X na sexta-feira, pedindo à polícia que investigasse o assunto.

Respondendo, o Diretor Geral da Polícia GP Singh disse: “Tome nota, senhor. Ações legais serão tomadas. Atenciosamente.” DGP adicional (CID) Munna Prasad Gupta disse ao PTI no sábado que um FIR foi apresentado contra o acusado.

“Ele fez comentários ofensivos e iniciamos nosso devido processo de investigação”, disse Gupta.

Em uma seção do vídeo no canal do YouTube, o Sr. Kar afirma que existe uma aldeia em Assam, com práticas tântricas dominantes, onde as mulheres têm tal poder que transformam uma pessoa em cabra e novamente em humano…

Sr. Kar, respondendo à postagem do CMO sobre o futuro”. “Esses tipos de incidentes não acontecem novamente.” Kar afirmou ainda que “estará mais atento à pesquisa antes de usar os dados secundários existentes”.