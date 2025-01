Homem pisoteado até a morte por elefante selvagem durante caminhada matinal perto de Coimbatore

Um homem de 69 anos de Pannimadai, perto de Coimbatore, foi pisoteado até a morte por um elefante selvagem enquanto fazia uma caminhada matinal na quinta-feira. O falecido foi identificado como K. Natarajan de Dhaliyur, perto de Pannimadai.

O Departamento Florestal foi alertado sobre o incidente por volta das 6h e correu para o local junto com funcionários da delegacia de Thadagam. Eles transferiram o corpo para o Coimbatore Medical College Hospital para autópsia.

Pessoas segurando um bloqueio na estrada Thadagam – Thudiyalur perto #Coimbatore depois que um homem de 69 anos foi pisoteado até a morte por um elefante selvagem na manhã de quinta-feira. O falecido K. Natarajan foi atacado por um elefante enquanto fazia uma caminhada matinal. @THChennaipic.twitter.com/1T9NmjYufY —Wilson Thomas (@wilson__thomas) 23 de janeiro de 2025

Os residentes locais, juntamente com Kavundampalayam MLA PRG Arun Kumar da AIADMK, organizaram um bloqueio na estrada exigindo acção imediata para evitar novas perdas de vidas humanas e propriedades devido a ataques de elefantes selvagens.

Funcionários do Departamento Florestal disseram que o ataque do elefante ocorreu a cerca de 2 quilômetros do limite da floresta, que está sob a jurisdição de Thadagam, ao norte da Cordilheira Florestal de Coimbatore.

Um funcionário disse que o departamento apelou ao público residente em locais que fazem fronteira com áreas florestais para evitar se aventurar durante a noite e nas primeiras horas da manhã. Um guarda florestal pediu a Natarajan que não caminhasse de manhã cedo devido ao movimento dos elefantes, disse o funcionário.

Enquanto isso, o departamento decidiu na quinta-feira implantar kumkis (elefantes machos treinados) para expulsar elefantes selvagens que entram em habitações humanas.