Homem que participava de ensaio clínico morre, irmão culpa empresa de pesquisa e desenvolvimento

Nagesh Veeranna, 33 anos, que fazia parte de um ensaio médico realizado por uma empresa de Pesquisa e Desenvolvimento (P&D) na cidade, foi encontrado morto na residência de seu irmão em Jalahalli na manhã de quarta-feira. Seu irmão Revansiddappa alegou que morreu devido aos efeitos colaterais de medicamentos testados nele por uma empresa de pesquisa e desenvolvimento com sede em Electronics City.

Na sua denúncia, Revanasiddappa, que trabalha como motorista, disse que o seu irmão não tinha quaisquer problemas de saúde antes de participar nos ensaios clínicos conduzidos pela Syngene International. Ele contou que em dezembro de 2024 seu irmão estava internado em uma Unidade de Terapia Intensiva (UTI) de um hospital privado e a empresa o chamou para ir às pressas ao hospital. Ele alegou que seu irmão lhe disse que havia desenvolvido dores de estômago depois de tomar os comprimidos e injeções da empresa como parte do teste. No entanto, ele se recuperou e desde então reside com seu irmão em Jalahalli. Seu irmão disse que Nagesh visitava regularmente a empresa para fazer exames de saúde, de acordo com a denúncia.

Na noite de terça, a dupla jantou e dormiu. Revanasiddappa disse que não conseguiu acordar seu irmão Nagesh na manhã de quarta-feira e ligou para o médico da empresa de pesquisa e desenvolvimento, que lhe pediu que levasse Nagesh ao mesmo hospital onde foi tratado anteriormente em uma UTI, onde os médicos o declararam “morto”. . .

A polícia de Jalahalli registrou um caso de morte não natural e está investigando o caso.