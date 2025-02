Homem sustentado para a oferta de arrebatar a corrente de ouro do policial

A Polícia Ferroviária do Governo (GRP) prendeu um suspeito de 40 anos que supostamente pegou uma cadeia de ouro de uma mulher Agoligera, apesar de sua resistência na estação ferroviária de Pazhavanthangal.

A polícia ferroviária do governo disse que a mulher de 25 anos está trabalhando com a polícia na cidade de Chennai. Ele também é morador de Pazhavanthangal e costumava viajar pelo trem da EMU diariamente até seu escritório. Na noite de sábado, após o trabalho de Routina, ele viajou no trem Emú para Pazhavanthangal. À meia -noite, ele foi até a estação e seguiu para a segunda plataforma para deixar a estação para chegar em casa. Estava escuro na área e ninguém estava próximo naquela época. Um homem não identificado que a seguiu e a acompanhou. Ele também a empurrou para baixo. Ela resistiu à sua tentativa de pegar sua corrente e também fez um alarme. Ao ouvir seus gritos, o público também se reuniu e veio resgatar. Até então, o suspeito pegou sua corrente de ouro e colocou os calcanhares. O público rapidamente o pegou e o atingiu, disseram fontes policiais.

Ele foi entregue ao GRP, Mambalam, que chegou ao local após o alerta. Um interrogatório adicional revelou que o suspeito é Sathayabalu, 43 de Chitlapakkam.

Um policial sênior da GRP disse: “Analisamos as imagens de CCTV do local de ocorrência e descobrimos que é um caso de arrebatar uma corrente. Mais investigação é realizada.