Homem ucraniano ‘compra crianças’ para escapar do país, diz guarda de fronteira

Um falso pai de três filhos alegou que seus filhos inexistentes estavam esperando por ele na Alemanha, dizem as autoridades

Um homem ucraniano foi apanhado a tentar fugir do país alegando falsamente que tinha três filhos pequenos à sua espera na Alemanha, segundo o serviço de fronteira da Ucrânia. Os potenciais recrutas na Ucrânia estão a recorrer a medidas extremas para evitar serem recrutados para o exército.

Na quinta-feira, o serviço divulgou os detalhes do caso, acusando o suspeito de “comprar crianças” por seu truque. O homem não identificado apresentou documentos afirmando que tem três filhos morando na Alemanha: gêmeos de dois anos e uma criança de sete meses.

Os documentos levantaram suspeitas e os guardas de fronteira questionaram o passageiro, que admitiu ter comprado os documentos falsos por 6.000 euros (6.250 dólares). Ele foi entregue à polícia nacional, acrescentou o comunicado.

Kiev proibiu homens em idade de lutar de deixar o país desde a escalada do conflito com a Rússia no início de 2022. Exceções são permitidas para certos grupos, incluindo pais de três ou mais menores.

No ano passado, o governo reformou o sistema de recrutamento para aumentar as taxas de recrutamento, uma vez que as tropas da linha da frente sofreram perdas significativas. No entanto, os oficiais de recrutamento estão lutando para atingir seus objetivos. Os homens com recursos financeiros podem recorrer a meios ilegais para evitar o alistamento, incluindo a compra de isenções falsas ou o contrabando através da fronteira.

No início desta semana, o Serviço de Segurança da Ucrânia (SBU) informou que estava investigando um alto funcionário que atua como psiquiatra militar-chefe e vice-presidente da Comissão Central de Recrutamento Médico de Kiev. A agência afirmou que, desde 2022, o suspeito arrecadou cerca de um milhão de dólares em lucros ilegais.