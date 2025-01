Homenagem a Padma Shri pelo famoso professor Thavil de Puducherry P. Datchanamoorthy

O expoente Thavil, nascido em Puducherry, P. Datchanamoorthy, está entre os ganhadores do Prêmio Padma Shri anunciado pelo Ministério do Interior no sábado (25 de janeiro de 2025).

O artista Thavil, de 68 anos, nasceu em Abhishekapakkam, na comuna de Ariyankuppam Panchayat. Vindo de uma família de artistas Thavil, o Sr. Datchanamoorthy começou a aprender Thavil aos 15 anos e já se apresentou em mais de 15.000 eventos em todo o país. Suas técnicas foram amplamente adotadas, refletindo a aplicabilidade prática e a eficácia de seus métodos.

Ele ganhou vários prêmios, incluindo o Prêmio Puduvai Kalaimamani no ano de 2006-07.

O vice-governador K. Kailashnathan parabenizou o artista por receber o Padma Shri. “Espero que o prêmio inspire muitos jovens artistas em Puducherry. Ele recebeu o maior prêmio devido ao seu trabalho árduo e dedicação.