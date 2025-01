Honda HR-V atingiu um Toyota Land Cruiser por trás, os resultados foram tristes

VIVA – O Toyota Land Cruiser é um SUV premium (veículo utilitário esportivo) que é atualmente um dos carros mais caros da Toyota na Indonésia. Enquanto isso, o Honda HR-V é um SUV compacto de gama média.

Em termos de especificações, é claro, os dois são tão diferentes quanto o céu e a terra. O mesmo foi demonstrado com a sua potência quando o HR-V bateu na traseira do novo Land Cruiser 300, que se tornou viral nas redes sociais.

Através do upload do Instagram @shiropanda.ru1, pode-se ver na filmagem que o antigo modelo HR-V viajando na faixa da direita perdeu repentinamente o controle quando o Land Cruiser 300 da frente freou.

Como a distância entre os dois carros era muito curta, quando o motorista do HR-V pisou no freio de repente, ele imediatamente bateu no para-choque traseiro do estiloso carro Toyota, e o resultado foi muito triste para o proprietário do HR-V.

A razão é que o principal SUV compacto da Honda foi completamente destruído na frente, começando pela grade, o para-choque, os ossos dianteiros ou o chassi, até que o capô do motor foi amassado e arrancado. Até alguns componentes do motor foram destruídos.

Enquanto isso, o Land Cruiser impactado não sofreu danos graves e o para-choque traseiro nem sequer sofreu amassados.

“Otw está saudável de novo (seu HR-V), o problema é que eu não queria atacar ninguém. “Espero que possa ser uma lição para mim e para outras pessoas ter mais cuidado e manter distância”, escreveu o post. escreveu, citado em quinta-feira, 23 de janeiro de 2025.

Manter uma distância segura ao dirigir é muito necessário para minimizar paradas bruscas do carro ou evitar colisões consecutivas devido a um dos motoristas da frente.

Além deste incidente, como se sabe, o Honda SUV branco recebeu um toque de modificação, tanto no setor de motores quanto em sua aparência.

Então, o Land Cruiser de última geração com placas especiais ainda está em condições padrão, o SUV importado intacto do Japão usa o design TNGA (Toyota New Global Architecture), com materiais de carroceria mais leves, e a estrutura das pernas foi melhorada para que o carro permanece resistente em todos os terrenos.