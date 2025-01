Honda lança novo ciclomotor com consumo de combustível de 70 quilômetros por litro no início de 2025

VIVA – Os ciclomotores não são mais populares na Indonésia. Na verdade, há vários anos, este tipo de motocicleta gozava de grande popularidade e tornou-se o foco de vendas, antes que as motocicletas automáticas dominassem o mercado atual.

Embora as condições sejam assim, várias marcas de veículos de duas rodas ainda produzem ou fabricam ciclomotores para responder à necessidade do público por veículos acessíveis com transmissão manual.

Uma delas é a Honda, para o mercado indonésio a fabricante com logo de asas batendo oferece o Revo e o Supra.

Vários modelos comercializados na Indonésia também são vendidos no exterior, mas com nomes diferentes, um deles é o Honda Revo, que na Malásia e em vários outros países se chama Wave.

Leia também: Fusão Nissan-Honda ultrapassará Hyundai-Kia

A partir de 2025, a motocicleta Honda mais barata será atualizada. Conforme relatado por Paultan.org na terça-feira, 7 de janeiro de 2025, tem o nome Wave Alpha 2025 com uma seleção de novas cores.

A nova moto Honda tem preço a partir de 5.259 mil ringgits, ou o equivalente a IDR 18 milhões da preta, e o preço da prata, azul ou vermelha é um pouco mais caro, ou seja, 5.309 ringgits ou IDR 19 milhões.

Leia também: Carros que usam luzes estroboscópicas incomodam motoristas e internautas: pessoas pobres fazem demais

Isso significa que com a mudança de cor, o preço do Wave Alpha aumentou cerca de IDR 300 mil em relação à versão do ano passado. Em termos de funcionalidades e frequência cardíaca, permanece igual à edição anterior, ou Revo no mercado indonésio.

Possui motor monocilíndrico a gasolina SOHC de 109,2 cc que tem potência máxima de 8,7 CV a 7.500 rpm e torque de 8,7 Nm a 5.500 rpm. Os motores com sistema de injeção PGM-FI são classificados como muito econômicos.

Leia também: Este problema está fazendo com que milhares de carros Honda sejam recolhidos na Indonésia

De acordo com seus testes internos, o consumo de combustível do Honda Wave Alpha é de 1,41 litros por 100 quilômetros, o que equivale a 70,9 quilômetros por litro. Muito mais econômico que o motor anterior, que ainda usava sistema de ignição por carburador, especificamente 58,4 km por litro.

O ciclomotor possui tanque com capacidade de 4,1 litros. Isso significa que, com o tanque cheio, a distância pode chegar a 283,6 km.

Em termos de características, os ciclomotores desta classe não têm nada de especial. No setor de trens de pouso, utiliza rodas de liga leve de 17 polegadas, calçadas com pneus 70/90 na dianteira e 80/90 na traseira, com altura do assento de 768 milímetros.