Honda mostrando uma nova motocicleta no IIMS 2025

Yakarta, vivo – O PT Astra Honda Motor apresentou uma atualização do Honda Monkey no Salão Internacional de Automóveis da Indonésia ou IIMS 2025. Este modelo vem com a última cor e design gráfico, que ainda mantém seu design clássico que é conhecido há muito tempo.

Leia também: A exposição automotiva do IIMS 2025 foi realizada a partir de hoje, verifique os preços dos ingressos

Uma das atualizações introduzidas é uma nova cor, Pearl Cadet Gray, com domínio cinza. Essa cor complementa a escolha do milênio vermelho e o amarelo do açafrão que também obtém uma nova combinação de cores.

A silhueta clássica com um tamanho de corpo compacto é mantida, enquanto as curvas simples no corpo se destacam cada vez mais.

Leia também: Como as emissões de poda da Toyota não apenas através de carros elétricos

O diretor de marketing da AHM, Octavianus DWI, disse que a atualização do Honda Monkey visa fornecer uma opção de aparência mais legal.



Leia também: Byd Sealion 7 encorajará o evento IIMS 2025

“A Honda Monkey tem suas próprias características para seus usuários. Com este design mais recente, queremos oferecer mais opções para os consumidores”, disse ele, citado pelo comunicado oficial, quinta -feira, 13 de fevereiro de 2025.

Desde que foi introduzido pela primeira vez em 1961, o Honda Monkey é conhecido por seu design conciso e peso leve.

Esta motocicleta está equipada com um painel de medidores digitais redondos, um sistema de iluminação LED e a função do sistema de resposta. Um tanque de combustível com capacidade de 5,6 litros tem um toque de emblema de asa brilhante e 3D.

Em termos de desempenho, o Honda Monkey usa um motor SOHC de 45 cc de 4 velocidades com tecnologia PGM-FI, produzindo uma potência de 9,2 cavalos de potência e um torque máximo de 11 nm.

A estrutura de ferro foi projetada para um equilíbrio ideal, enquanto a suspensão telescópica investida na frente e o dobro de trás aumenta a estabilidade da direção.

Também é aplicado um sistema de freios de canal com unidade de medição de inércia (IMU) para melhorar a segurança. Honda Monkey é comercializado a um preço de RP87.170.000 Na estrada Jacarta.