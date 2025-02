Hora de Maduro para uma mesa de jaca, diz o processador de alimentos

O momento é Maduro para estabelecer um conselho de jaca no modelo do conselho de Makhana anunciado recentemente em Bihar. Levando em consideração o potencial de frutos para atender às necessidades dos alimentos, seu valor medicinal e sua capacidade de gerar um grande volume de negócios, uma placa de jaca deve ser estabelecida, diz James Joseph, inovador, que lançou a marca 365 365.

Estima -se que Kerala produz cerca de três milhões de toneladas de frutas, dos quais Jackfruit explica quase 50%, o que não é promovido para o consumo, apesar de o governo declarar o estado oficial do estado em 2018.

De acordo com algumas estimativas, aproximadamente 1.000 toneladas de jaca são exportadas de Kerala por aproximadamente 100 dias em um ano, apontando o grande volume de negócios na fruta. A fruta é desperdiçada principalmente devido à falta de instalações de processamento.

O Sr. Joseph apelou ao governo do estado para dar o conceito de estabelecer mais pensamento e consideração do Conselho de Jacado, porque a economia do Estado pode ser obtida no grande da iniciativa.

Ele apontou o exemplo do mel que viu mais exposição e consumo generalizado no país, graças aos esforços para promovê -lo sob a missão nacional do milho. A jaca também pode ser promovida em uma linha semelhante e Kerala é um dos maiores produtores de frutas do país.