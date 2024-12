Horizon: An American Saga – Capítulo 1 Lançamentos na Netflix

Em notícias surpreendentes, Kevin Costner Horizonte: uma saga americana: O Capítulo 1 já está disponível para assistir na Netflix.

‘The Western, que estreou em junho de 2024, já está disponível para assistir. A mudança é uma surpresa, já que relatos anteriores sobre o filme sugeriam que seria exclusivo de Max. No entanto, parece que já não é esse o caso.

O primeiro capítulo da saga planejada de Kevin Costner foi lançado com críticas mistas e arrecadou apenas US$ 38 milhões em todo o mundo com um orçamento de US$ 50 milhões. Após seu fraco lançamento, a New Line Cinema removeu a sequência do filme, que foi filmada consecutivamente com o Capítulo 1, de sua data de lançamento original em agosto de 2024. O filme ainda não foi lançado, mas estreou no Festival de Cinema de Veneza. 2024. Festa em setembro.

O que sabemos sobre as sequências de Horizon: An American Saga?

Horizon: An American Saga foi inicialmente concebido por Costner como uma saga de faroeste em quatro partes. No entanto, não está claro se os capítulos 3 e 4 serão lançados, embora Costner tenha permanecido comprometido em fazer os filmes de alguma forma. Em uma entrevista recente ao Deadline, ele disse que faria os filmes de alguma forma.

“Não sei como vou fazer, mas vou fazer (Capítulo 3) e depois vou fazer o quarto. E se você quiser dizer ‘o fim’ naquele momento, então esse é o fim.”

Horizon: An America Saga se passa em um período de 15 anos durante a Guerra Civil Americana. Os detalhes da trama estão sendo mantidos em segredo neste momento; porém, de acordo com Prazo finalNeste épico, Costner lutará contra os elementos naturais e interagirá com os povos indígenas afetados pela colonização do oeste americano.

Além de dirigir, Costner estrela Horizon: An America Saga com Sienna Miller, Sam Worthington, Jena Malone, Abbey Lee, Michael Rooker, Danny Huston, Luke Wilson, Isabelle Fuhrman, Jeff Fahey, Will Patton, Tatanka Means, Owen Crow Shoe , Ella Hunt e Jamie Campbell Bower. Costner também é creditado como produtor ao lado de Howard Kaplan e Mark Gillard.