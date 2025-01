Horror na casa-abrigo de Muzaffarpur: Brajesh Thakur e dois outros absolvidos no caso SC/ST

Brajesh Thakur, que supostamente abusou sexualmente de várias meninas em seu abrigo no distrito de Muzaffarpur, em Bihar, foi absolvido junto com dois de seus associados por um tribunal especial de SC/ST na quinta-feira (2 de janeiro de 2025) devido à “falta de provas”.

Thakur e seus associados, Shaista Praveen, também conhecido como Madhu e Krishna Kumar, permanecerão, no entanto, na prisão, pois foram considerados culpados por um tribunal de Delhi em 2020 e condenados à prisão perpétua em outros casos relacionados aos horríveis incidentes que abalaram a consciência de. a nação em 2018.

Caso do abrigo em Muzaffarpur: Brajesh Thakur desafia o veredicto

O tribunal SC/ST do distrito adicional e o juiz de sessões Ajay Kumar Mall em Muzaffarpur os absolveu no caso relacionado ao desaparecimento de 11 mulheres e quatro meninas “por falta de provas”.

Os três, que cumprem penas de prisão perpétua por agredirem sexual e fisicamente meninas no abrigo, foram trazidos da prisão de Tihar, em Delhi, em meio a forte segurança.

As questões no abrigo administrado por Seva Sankalp Aur Vikas Samiti, a organização sem fins lucrativos dirigida por Thakur, politicamente conectado, vieram à tona depois que o Instituto Tata de Ciências Sociais (TISS) apresentou um relatório ao Departamento de Bem-Estar Social de Bihar, detalhando casos horríveis de abuso sexual.

Mais de 40 meninas menores de idade foram supostamente abusadas sexualmente no abrigo administrado pela organização sem fins lucrativos financiada pelo Estado de Thakur.

Inicialmente, o caso foi investigado pela Polícia de Bihar, mas posteriormente o Supremo Tribunal entregou-o ao CBI.

Mudou-se para Deli

O Supremo Tribunal também transferiu os casos, exceto o apresentado ao abrigo da Lei de Castas e Tribos Programadas (Prevenção de Atrocidades), uma vez que as raparigas pertenciam a comunidades marginalizadas, de Bihar para um tribunal em Deli.

O tribunal de Deli, no seu acórdão de 3.100 páginas, condenou Thakur e outras 11 pessoas, incluindo nove mulheres, por vários crimes. Estas incluíram acusações de agressão sexual com penetração agravada ao abrigo da Lei de Protecção de Crianças contra Ofensas Sexuais (POCSO) e violação ao abrigo do Código Penal Indiano (IPC).

Logo após a absolvição dos três acusados ​​​​pelo tribunal de Muzaffarpur SC/ST, a advogada de Madhu, Priya Ranjan, disse que havia um total de quatro acusados ​​​​neste caso e um deles morreu durante o julgamento.