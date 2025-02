Horrorizado, o objetivo da seleção nacional indonésia de passar pela Copa do Mundo e Jogos Olímpicos Consecutivos

VIVA – O presidente da PSSI, Erick Thahir, falou sobre o objetivo da equipe nacional da Indonésia nos próximos cinco anos. A equipe de Garuda é branca para se qualificar para a Copa do Mundo duas vezes seguidas e se qualificar para os Jogos Olímpicos.

Leia também: O treinador Justin Marc Klok e os valores de Lilipaly ainda são dignos de jogar na seleção da Indonésia

Ele revelou isso quando estava presente no canal do YouTube, o caminho de Haye. Erick disse que a equipe nacional da Indonésia está atualmente no caminho certo para atingir esse objetivo.

De fato, a seleção da Indonésia quase descreveu para os Jogos Olímpicos de Paris de 2024, se não for derrotado pela Guiné em uma partida do play-off com uma pontuação de 0-1.

Leia também: Verifique os fatos: o presidente da PSSI, Erick Thahir, renunciou

“Sim, muito. Copa do Mundo para a Seleção Nacional. Até os Jogos Olímpicos, mas infelizmente há apenas um jogo”, disse Erick Thahir no YouTube The Haye Way.

“Vamos tentar novamente porque os Jogos Olímpicos serão realizados novamente em 2028. É por isso que queremos construir uma equipe a partir de agora com o nosso Sub-17”, continuou ele.

Leia também: Mais popular: o programa de naturalização da equipe nacional da Indonésia não terá sucesso, Indra Sjafri é breve

Além disso, Erick Thahir também revelou que o PSSI está atualmente estabelecendo associações com várias federações, e o último é KNVB.

Ele também espera que, com a associação, a equipe de Garuda possa se qualificar para a Copa do Mundo nas duas edições pelos próximos cinco anos.

“Para a Indonésia, queremos ir à Copa do Mundo duas vezes seguidos. No entanto, é claro, ao mesmo tempo, o mais importante é o símbolo. Como podemos aproximar as pessoas? Porque temos uma longa história através do futebol, “Erick, disse Erick.

“E também pode refletir as relações entre os dois países (Indonésia-hutch). Porque se os dois países estão trabalhando juntos, porque agora estamos reunindo. Portanto, podemos desenvolver seu conhecido, não apenas futebol, mas mais do que apenas o futebol , “Ele” ele, “ele,” ele, “ele,” ele, “ele,” ele, “ele,” ele, “ele,” ele, “ele,” ele, “ele,” ele, “ele,” ele, ” ele, “ele,” ele “, ele”, ele, “ele,” ele, “ele,” ele, “ele,” ele, “ele,” ele, “ele,” ele, “ele,” ele, “ele, ele, ele, “Ele”, ele, “ele,” ele, “ele”, ele, “ele,” ele, “ele,” ele, “ele,” ele, “ele,” ele, “ele,” ele “. ditado.