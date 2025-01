Horrorizado! Vídeo dos segundos da tourada Scoopy vs Alphard, membros do DPRD

Jacarta – Um terrível acidente ocorreu em Jalan Poros Kendari-Unaaha no domingo, 12 de janeiro de 2025. Envolveu um Honda Scoopy e um Toyota Alphard pertencentes a um membro do RPPD e os dois veículos lutavam com touros.

Leia também: A razão pela qual os proprietários do Land Cruiser colocaram adesivos no vice-presidente que atropelou uma motocicleta e morreu

O vídeo se tornou viral nas redes sociais, uma das quais foi postada pela conta @dashcamindonesia. O vídeo mostra um Scoopy branco carregando dois passageiros batendo forte na frente do Alphard.

A motocicleta imediatamente voou alto até fazer meia-volta, enquanto os dois passageiros foram ejetados com a colisão. A suspeita é que a motocicleta vinha na direção errada.

Leia também: Viral Boceng Três caucasianos andando de Ojol e se beijando em uma motocicleta

“Você pode ver uma motocicleta branca montada em um carro vindo da direção oposta e entrando na pista de Alphard. De repente ocorre uma colisão e as duas vítimas são atiradas para fora da motocicleta”, diz a descrição do vídeo.

“As duas motos apareceram imóveis e caídas no asfalto. O outro condutor prestou socorro. Entretanto, o condutor do carro parou imediatamente e ajudou a prestar socorro”, continuou.

Leia também: Bandidos virais atingiram o alvo errado, o motorista do caminhão de Malak acaba sendo um caminhão da polícia e ele acaba transportado

Citado por diversas fontes, foi afirmado que uma motocicleta sem placa se dirigia a Unaaha em direção a Kendari. Em seguida, pegue a estrada do Toyota Alphard que supostamente pertence a um membro da Comissão III do Sudeste Sulawesi DPRD chamado Hj. Sulaeha Sanusi.

“Então, na minha opinião, sim. Na zona rural, muitos motociclistas usam o sistema “Mlipir”. Então Alphard não consegue medir o risco, não há curva, mas “há uma motocicleta que vira. Isso aconteceu muitas vezes, na minha experiência. Você pode ver no vídeo que ele quer se afastar, mas está nervoso, está de volta ao meio”, comentou um internauta.

Para que conste, espera-se que os condutores sejam capazes de obedecer às regras de trânsito e compreender as marcações rodoviárias. As marcações rodoviárias são sinais ou linhas feitas na superfície da estrada para fornecer orientações e informações aos usuários da estrada.

Como marcações em forma de linhas sólidas/pontilhadas/duplas que funcionam como guias de tráfego, divisórias e divisórias de faixas e proíbem a passagem de veículos nessas linhas.