Hospital Ganga completa o 100º campo médico

Coimbatore

O Rotary Club do Hospital Metropolis de Coimbatore e o Hospital Ganga comemoraram um marco importante com a conclusão de seu 100º campo médico conjunto. Os campos, que começaram em junho de 2022, forneceram detecção gratuita de câncer de mama e cuidados com os pés diabéticos.

O Project Shakti, a iniciativa de detecção de câncer de mama, examinou mais de 5.097 mulheres e identificou e tratou 64 pacientes com câncer de mama livre. O projeto usa um sofisticado Mammobus, equipado com a última equipe, avaliada em ₹ 2,25 milhões de rúpias.

O Project Walk for Life, a Iniciativa Diabética dos Pedros, examinou 1.942 pacientes diabéticos e realizou 108 cirurgias para evitar mais complicações.

O Rotary Club contribuiu com ₹ 1,4 milhão de rúpias, enquanto o Hospital Ganga contribuiu com o mesmo valor. O Project Walk for Life implica um custo total do projeto de rupia de ₹ 1,5 milhão, com o Rotary Club e o Hospital Ganga contribuindo para ₹ 88 lakhs e ₹ 62 lakhs, respectivamente.