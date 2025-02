Hospital Geral: Por que a prisão de Anna (spoiler)?

O episódio de Hospital Geral Em 12 de fevereiro de 2025, ele vê Anna Devane (Finola Hughes), e os espectadores se perguntam quem ele é e a razão por trás da prisão.

O Hospital Geral é uma novela a longo prazo da ABC Opera na cidade fictícia de Port Charles, Nova York. Anna é a polícia encomendada no Departamento de Polícia de Port Charles e tem uma influência considerável na cidade. Então, quando Anna prende Josslyn Jacks (Eden McCoy), ela poderia ter um impacto longo na narração do programa.

Por que Anna prende Josslyn no Hospital Geral?

Este episódio apresenta um confronto entre Anna e Josslyn. A primeira tem um aviso de que ela deu a Josslyn sobre o que fez em sua tentativa de entrar no Departamento de Cyrus Renault (Jeff Kober). Isso ocorre depois que Harrison Chase (Josh Swickard) interroga o super do complexo de construção de Cyrus e descobre que Josslyn estava lá. Quando ele informa Anna sobre isso, ela percebe que precisa conversar com a mulher mais nova antes de matar. Consequentemente, ela envia Chase para levar Josslyn para a estação.

Depois que Josslyn chega, o confronto ocorre. Chase e Anna a levam para a sala de interrogatório e dizem a ela em termos inequívocos que o futuro sombrio está à sua frente, se ela continuar a agir como está fazendo. Anna e Chase também informaram a Josslyn que o que ele fez era transferir e fraude criminal. Eles parecem ter medo da possibilidade de que o super tenha informado Cyrus, um notório criminoso de carreira. Josslyn pergunta aos outros dois se ele pode sair ou se precisa ligar para Diane Miller (Carolyn Hennesy), seu advogado. Anna o aconselha a fazer o último antes de prendê -la.

Anna coloca Josslyn sob custódia da polícia porque está realmente preocupada com ela. Josslyn parece ter pouca idéia do que Cyrus é capaz, e suas ações poderiam ter levado a consequências desastrosas.