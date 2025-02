Hospital Geral: Por que Jonathan Jackson está sendo substituído por Guy Wilson?

Com Hospital GeralA estréia na tela pequena remonta a abril de 1963, o drama de sabão a longo prazo testemunhou sua justa parte da reformulação. Lucky Spencer é um fã favorito que passou por esse processo, com vários atores tentando o papel ao longo dos anos. Enquanto Jonathan JacksonQuem iniciou o papel, efetivamente retornou a interpretar Spencer em 2024, a experiente estrela de televisão vai ao Hospital Geral, de acordo com os últimos relatórios. Com Guy Wilson confirmado para entrar nos sapatos vagos de Jackson, os fãs se perguntaram se a mudança resultaria no desvio permanente do último da série.

Aqui está tudo o que você precisa saber sobre a recente reformulação do personagem de Lucky Spencer no sabonete amado.

Jonathan Jackson sai do Hospital Geral e está sendo substituído por Guy Wilson?

Os dias de nossas vidas Guy Wilson estão oficialmente assumindo o papel de Lucky Spencer. No entanto, a mudança é temporária e não significa que Jonathan Jackson sai do Hospital Geral.

Wilson está subindo por Jackson por um curto período de tempo, e os fãs podem esperar que a Eterna Star de Tuck retorne a Port Charles mais cedo ou mais tarde. Um porta -voz do Hospital Geral também anunciou que Jonathan Jackson já voltou ao set para filmagens, confirmando que o ator não sai do programa. O representante também declarou que Jackson poderia repetir seu papel como Lucky Spencer já no final de fevereiro de 2025.

O artista multifacetado originou o papel em 1993 antes de deixar a série em 1999 para seguir outras empresas. Jonathan Jackson retornou à parte em 2009 antes de deixar o Hospital Geral pela segunda vez em 2011. Após uma breve aparição em 2015, Jackson fez um longo retorno aguardado em 2024.

Por outro lado, Guy Wilson não é estranho ao palco do Hospital Geral. Sua temporada atual, como Lucky Spencer, marca a segunda vez que o veterano do sabão pousou em Port Charles. Em março de 2006, ele retratou uma versão adolescente de Luke em uma sequência de sonhos. A cena viu o falecido pai de Lucky e Tracy fantasiar como eles teriam acabado que as coisas teriam se encontrado durante a juventude.