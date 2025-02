Hospital Geral: Por que os fãs acham que Cody Kelly sai?

Fãs de Hospital Geral Eles expressaram preocupação com Josh Kelly’s recente saída Rumores Kelly, que interpreta Cody na popular novela, foi visto recentemente em outro programa de televisão de destaque, que causou especulações de que ele poderia estar mudando seus compromissos em breve. Mas há alguma verdade no assunto?

Aqui está tudo o que sabemos sobre a possível saída de Josh Kelly do Hospital Geral.

Cody de Josh Kelly deixa o Hospital Geral?

Não há confirmação oficial de que Josh Kelly sai do Hospital Geral.

Os rumores da partida de Kelly ganharam uma tração pela primeira vez on -line depois que ele apareceu no episódio de 10 de fevereiro, NCIS: Origins, intitulado “Monsoon”. Os fãs começaram a especular que o ator poderia ter obtido um novo papel na televisão e logo se despediu de seu personagem, Cody, no Hospital Geral. No entanto, é muito improvável que Kelly deixe o programa a curto prazo.

Embora Kelly tenha aparecido no NCIS: Origins, seu papel era menor, já que ele era apenas uma estrela convidada. Seu caráter ajudou na investigação da morte de um veterano em dificuldades, oferecendo idéias sobre evidências -chave no caso. Apesar de ser uma presença notável na tela, o artigo foi breve e não exigia um compromisso completo. Isso garante que Kelly continue a retratar Cody no Hospital Geral.

Além disso, nem os showrunners nem Kelly abandonaram as pistas sobre uma possível saída. Como o programa está estabelecendo desenvolvimentos mais dramáticos para a Cody, incluindo novos conflitos e turnos inesperados, é seguro assumir que Kelly não entra em um futuro próximo.

Os fãs de sabão acreditam que um emaranhado romântico está no horizonte de Cody após seus recentes problemas legais e a dinâmica do caráter em evolução. Com tanta história para explorar, faria pouco sentido para Kelly sair neste momento, especialmente com as próximas parcelas emocionantes.

Os fãs podem ter certeza de que Kelly permanece no Hospital Geral no futuro previsível.